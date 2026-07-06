Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha aperto all'ipotesi di una sua candidatura a futuro sindaco di Trieste, un'eventualità che l'attuale primo cittadino, Roberto Dipiazza, ha accolto con entusiasmo, definendola “un trionfo per la mia città”. Dipiazza ha espresso la sua profonda convinzione che si tratti di “una notizia bellissima”, ribadendo la stima personale e l'amicizia che lo lega a Fedriga, con cui ha collaborato a lungo. “Lo stimo e abbiamo un'amicizia bellissima, abbiamo lavorato insieme: insomma è il top del top”, ha dichiarato Dipiazza, assicurando il suo “pieno appoggio” nel caso la candidatura venisse formalizzata.

Questo sostegno incondizionato da parte del sindaco uscente evidenzia la rilevanza politica di tale prospettiva per il capoluogo giuliano.

Il progetto Porto Vecchio-Porto Vivo: una visione per Trieste

Tra le motivazioni che rendono la possibile candidatura di Fedriga particolarmente significativa per il futuro di Trieste, Dipiazza ha evidenziato il progetto di rigenerazione urbana di Porto Vecchio-Porto Vivo. Questo ambizioso piano è stato descritto come “la cosa più importante, che cambierà completamente la vita della città”, sottolineando il suo impatto trasformativo. Il sindaco ha espresso grande soddisfazione all'idea che “arrivi Fedriga e che prenda in mano tutte queste cose su cui ho lavorato in questi anni”, ribadendo che si tratterebbe di “una cosa fantastica” e, per quanto lo riguarda, un autentico “trionfo”.

La continuità nella gestione di progetti strategici appare quindi un elemento chiave nel sostegno di Dipiazza.

Il contesto politico: il dopo Dipiazza e le scadenze elettorali

L'attuale sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è al suo quarto mandato amministrativo, avendo ricoperto l'incarico per due periodi consecutivi dal 2001 al 2011, per poi essere rieletto nel 2016 e riconfermato nell'ottobre 2021. L'ipotesi di una candidatura di Massimiliano Fedriga a sindaco si inserisce in un dibattito politico che da mesi vede il suo nome circolare come possibile successore di Dipiazza per il centrodestra. Le prossime elezioni comunali a Trieste sono attese per la primavera del 2027, mentre la legislatura regionale, che vede Fedriga alla guida, scadrà dodici mesi più tardi.

Questo scenario temporale apre a riflessioni sulle implicazioni di un eventuale doppio impegno.

Fedriga tra responsabilità politica e desiderio operativo: l'ipotesi del doppio incarico

Massimiliano Fedriga ha apertamente discusso il suo legame sia con il ruolo di presidente della Regione sia con la prospettiva di diventare sindaco di Trieste, definendoli entrambi “problemi di cuore”. Il governatore ha sottolineato il suo profondo legame con la Lega, partito al quale è iscritto dall'età di quindici anni e che lo ha “cresciuto”. Se dovesse scegliere un ruolo operativo, ha ammesso che preferirebbe la città, poiché “concretamente vedi quello che fai”. Tuttavia, ha anche evidenziato il suo senso di responsabilità nei confronti della sua forza politica: “Se la mia forza politica ne avrà bisogno, non posso negarmi”.

Fedriga ha quindi lasciato aperta la possibilità di svolgere entrambi gli impegni, pur chiarendo che le due cariche sono incompatibili. Questo significa che, in caso di elezione a sindaco di Trieste, si renderebbe necessario procedere a nuove elezioni regionali entro tre mesi, con possibili risvolti politici significativi.