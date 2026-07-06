Per il quarto anno consecutivo, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, si conferma tra i primi cittadini più amati d'Italia. L'edizione 2026 del Governance Poll, classifica de Il Sole 24 Ore, lo vede al secondo posto nazionale. Un risultato che evidenzia il solido rapporto di fiducia con la comunità ascolana e l'elevato consenso per la sua amministrazione.

Il sondaggio Noto Sondaggi attribuisce a Fioravanti un gradimento del 65%, posizionandolo dopo Sara Funaro, sindaca di Firenze, in vetta. La costante presenza sul podio è significativa: Fioravanti è stato secondo nel 2022 e 2023, primo nel 2025, e nuovamente secondo nel 2026.

Il sindaco Fioravanti ha accolto il risultato con emozione e gratitudine, sottolineando come il riconoscimento non sia personale, ma appartenga ai cittadini che continuano a dare fiducia. Ha definito il mantenimento del podio un traguardo straordinario e uno stimolo a proseguire, ringraziando gli ascolani.

Governance Poll 2026: la classifica

Il Governance Poll 2026, elaborato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, è un riferimento annuale per il gradimento dei sindaci italiani. Con il suo 65% di consenso, Marco Fioravanti si conferma il sindaco marchigiano più apprezzato a livello nazionale. Il sondaggio offre una panoramica affidabile sul rapporto tra amministratori locali e cittadinanza.

Incarichi di Marco Fioravanti

Oltre a guidare Ascoli Piceno, Marco Fioravanti ricopre importanti ruoli istituzionali. È presidente di Anci Marche e del Consiglio nazionale Anci. Questi organismi rappresentano e supportano gli enti locali, promuovendo il confronto tra amministrazioni e istituzioni centrali, a beneficio dell'intero sistema territoriale.