Il centrosinistra ha conquistato una netta vittoria nelle elezioni provinciali di secondo livello a Isernia, tenutesi il 6 luglio 2026. La coalizione, presentatasi con la lista 'Insieme per la Provincia', ha prevalso ottenendo il 56,4% delle preferenze, corrispondenti a 51.652 voti ponderati. Questo risultato ha segnato un distacco significativo rispetto alla lista di centrodestra 'Autonomia e Identità', che ha raccolto il 43,6% dei consensi, pari a 39.889 voti.

La consultazione elettorale, che ha coinvolto esclusivamente gli amministratori dei 52 comuni della provincia di Isernia, ha registrato un'elevata partecipazione, con un'affluenza dell'83,89% degli aventi diritto.

Trattandosi di un'elezione di secondo livello, il voto è stato riservato ai rappresentanti istituzionali locali, escludendo la popolazione generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la scelta dei rappresentanti nelle province italiane dopo la riforma delle modalità di elezione degli organi provinciali.

L'esito delle urne ha determinato la composizione del nuovo Consiglio provinciale, con l'assegnazione di dieci seggi complessivi. La lista 'Insieme per la Provincia' del centrosinistra si è assicurata sei seggi, consolidando la propria maggioranza. Alla lista 'Autonomia e Identità' del centrodestra sono stati attribuiti i restanti quattro seggi.

La nuova composizione del Consiglio provinciale di Isernia

I consiglieri eletti per la lista 'Insieme per la Provincia' sono: Marco Cacciavillani, Amalia Gennarelli, Giuseppe Centracchio, Candido Paglione, Sara Ferri e Anna Ferreri. Questi nomi rappresentano la nuova maggioranza all'interno dell'organo provinciale.

Per la lista di centrodestra 'Autonomia e Identità', sono stati eletti: Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo e Cesare Pietrangelo. La nuova configurazione del Consiglio provinciale di Isernia rappresenta un'inversione rispetto all'assetto politico uscente, indicando un chiaro cambiamento nella guida amministrativa della provincia.

Soddisfazione e prospettive dopo il voto

Il presidente della Provincia, Daniele Saia, ha accolto il risultato con grande soddisfazione, evidenziando come "il centrosinistra ha primeggiato, migliorando il risultato sia nel voto ponderato che nelle singole fasce".

Le sue dichiarazioni sottolineano non solo la vittoria numerica, ma anche un rafforzamento della posizione politica della coalizione. Saia ha concluso esprimendo che "il risultato ci consente di lavorare con maggiore serenità", proiettando un clima di maggiore stabilità per l'amministrazione provinciale.

Queste elezioni di secondo livello, pur non coinvolgendo direttamente i cittadini, rivestono un'importanza strategica per la governance territoriale, definendo gli equilibri politici e le direzioni future dell'amministrazione provinciale di Isernia.