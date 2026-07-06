Il Governance Poll 2026, la rilevazione annuale sul gradimento degli amministratori locali realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha delineato un quadro preciso delle preferenze politiche a livello regionale e comunale. L'indagine pone il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al terzultimo posto tra i governatori più apprezzati, mentre la sindaca di Genova, Silvia Salis, si posiziona al trentatreesimo posto tra i sindaci dei capoluoghi di provincia, mostrando un chiaro miglioramento rispetto alla precedente rilevazione.

L'analisi ha coinvolto 92 comuni capoluogo di provincia e le Regioni a elezione diretta.

Sono stati esclusi i Comuni di Caserta, attualmente commissariato, e quelli che nel 2026 hanno registrato un cambio di amministrazione con la non rielezione del sindaco uscente. Le interviste sono state condotte tra aprile e giugno 2026, impiegando metodologie Cati e Cawi. Il campione ha incluso mille soggetti per ogni Regione e 600 elettori per ciascun Comune, con dati disaggregati per genere, età e area geografica, garantendo una rappresentazione fedele del corpo elettorale.

I risultati dei presidenti di Regione

La classifica dei presidenti di Regione vede sul podio Antonio Decaro (Puglia) con il 66% di gradimento, seguito da Alberto Stefani (Veneto) con il 65% e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 64%.

Per Marco Bucci, il gradimento si attesta al 45%, segnando una diminuzione di 3,8 punti rispetto al risultato delle elezioni regionali del 2024. Nelle ultime posizioni della graduatoria, affiancano Bucci, Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio), entrambi con un 42% di consensi.

Il posizionamento dei sindaci

Tra i sindaci dei capoluoghi, il primo posto è occupato da Sara Funaro (Firenze) con il 66% di gradimento, evidenziando una crescita del 5,4% rispetto al giorno delle elezioni. Seguono Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) con il 65% e Gaetano Manfredi (Napoli) con il 64%, quest'ultimo in aumento dell'1,1%. La sindaca Silvia Salis di Genova e Stefano Lo Russo di Torino condividono la trentatreesima posizione, entrambi con il 55% di gradimento. Per Salis, l'indagine registra un significativo incremento del 3,5% rispetto al suo risultato elettorale, confermando un trend positivo.