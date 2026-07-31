Piero Lacorazza, esponente del Partito Democratico, ha fortemente sollecitato il rispetto degli impegni assunti per le Aree urbane di Potenza e Matera. La sua dichiarazione giunge in un momento cruciale, dopo che il Governo regionale ha espresso la volontà di salvaguardare i progetti dei Comuni e di garantire la piena realizzazione degli interventi programmati. Lacorazza ha definito questa intenzione del Governo regionale come un "primo fatto positivo", riconoscendo l'importanza di tale orientamento.

Nel suo intervento, l'esponente del PD ha enfatizzato la necessità che alle dichiarazioni di intenti seguano rapidamente atti concreti e tempi certi.

Questo è fondamentale affinché le risorse già programmate siano interamente assicurate per gli interventi strategici di sviluppo culturale e turistico destinati a queste importanti comunità lucane. Lacorazza ha evidenziato che la recente ammissione di una temporanea indisponibilità di risorse ha confermato le preoccupazioni precedentemente espresse. Tuttavia, ha accolto con favore la notizia che la Regione Basilicata è attivamente impegnata nella riprogrammazione degli stanziamenti. Ribadendo la sua posizione, Lacorazza ha concluso: "Ora siano rispettati tutti gli impegni assunti sugli stanziamenti".

La garanzia delle risorse per lo sviluppo locale

La questione centrale riguarda la piena e incondizionata garanzia delle risorse economiche già stanziate, indispensabili per la concretizzazione di progetti di grande rilevanza strategica.

Questi interventi mirano specificamente a potenziare lo sviluppo culturale e turistico delle città di Potenza e Matera, considerate motori propulsori per l'intera regione. Nonostante la Regione Basilicata abbia riconosciuto una momentanea carenza di fondi, ha rassicurato di essere al lavoro per una rapida riprogrammazione. L'obiettivo primario è assicurare che tutti i progetti previsti possano essere realizzati senza ulteriori ritardi o interruzioni, garantendo così il futuro delle iniziative e il beneficio per i cittadini.

Contesto di programmazione e tutela ambientale

In un più ampio quadro delle attività di pianificazione e sviluppo regionale, la Regione Basilicata si impegna nella predisposizione di strumenti essenziali come il Piano Regionale dei Trasporti (PRT).

Tale piano è sottoposto a un rigoroso processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in conformità con le normative nazionali e le direttive comunitarie vigenti. L'obiettivo primario di queste procedure è duplice: da un lato, garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e, dall'altro, integrare sistematicamente le considerazioni ambientali in ogni fase dell'elaborazione, adozione e approvazione dei piani regionali. L'Ufficio Autorità Ambientale della Regione svolge un ruolo cruciale, fornendo il necessario supporto all'Ufficio Trasporti del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità per l'esecuzione della VAS. Questo processo di valutazione non è un'appendice, ma una parte integrante e fondamentale dell'intero procedimento di adozione e approvazione dei piani, assicurando che lo sviluppo sia sostenibile e rispettoso dell'ecosistema.