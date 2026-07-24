Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha replicato con fermezza alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un contesto di crescenti tensioni legate all'ordine pubblico cittadino. Il 24 luglio 2026, Lepore ha dichiarato: "Dico al ministro Piantedosi: attaccare me, attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico, a Bologna come altrove. Al contrario: le istituzioni che si attaccano a vicenda danno forza a chi si oppone ad esse". Il primo cittadino ha posto l'accento sulla necessità di unità tra le istituzioni, specialmente in momenti di crisi.

La presa di posizione del sindaco giunge in risposta alle parole del responsabile del Viminale, pronunciate in seguito alle recenti proteste che hanno infiammato Bologna, culminate in scontri e feriti tra le forze dell’ordine. Lepore ha ribadito la sua linea: "Io continuo a mantenere la mia linea: le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Prendo atto che non c'è la stessa volontà da parte del Governo".

Le Tensioni a Bologna e le Reazioni Istituzionali

Le tensioni si sono acuite dopo le proteste scaturite dalla morte di Abderrahim Fakir, che hanno visto sessantaquattro feriti tra le forze dell’ordine nella notte del Pilastro. Il ministro Piantedosi ha difeso l'operato della polizia, affermando che "esiste un pregiudizio quando si presume la non legittimità delle forze dell’ordine, ma noi non abbiamo timore di nulla".

Contestualmente, il Viminale ha avviato un'istruttoria per verificare se il presidio convocato dal sindaco Lepore, per esprimere solidarietà ai familiari di Fakir, fosse stato effettivamente concordato con Questura e Prefettura. Il Comune, dal canto suo, sostiene di averle informate per tempo.

Il dibattito politico ha visto l'intervento di diverse figure: Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, ha chiesto le dimissioni di Lepore, mentre Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso critiche. In segno di supporto, trentacinque sindaci del centrosinistra hanno sottoscritto una lettera a favore di Lepore, riconoscendogli la responsabilità di chiedere verità e giustizia e condannando le violenze successive.

Anche il cardinale Pietro Parolin ha invitato a indagare senza violenza. I ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno auspicato chiarezza basata su verità scientifica. Salvini, dopo aver fatto visita agli agenti feriti, ha criticato i toni usati da Lepore, osservando che "si invoca una piazza senza avere elementi… poi qualcuno sfascia la città". Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, pur difendendo Lepore, ha sollevato la questione della responsabilità di chi organizza eventi in caso di danni causati da violenze alla città.

Il Ruolo del Ministero dell'Interno nella Gestione dell'Ordine Pubblico

Il Ministero dell’Interno, comunemente noto come Viminale, rappresenta l’organo governativo italiano preposto alla sicurezza pubblica, alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla direzione delle forze di polizia.

Il ministero coordina le attività di prevenzione e gestione delle emergenze e delle manifestazioni pubbliche, operando in stretta collaborazione con le Prefetture e le Questure dislocate sul territorio nazionale.

Nel contesto specifico delle proteste a Bologna, il Viminale si è attivato per fare luce sulle modalità organizzative del presidio e per valutare eventuali responsabilità sia amministrative che operative. Questo confronto tra le istituzioni locali e quelle centrali si inserisce in un quadro di costante attenzione alla gestione dell’ordine pubblico nelle principali città italiane.