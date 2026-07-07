Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nel Meranese proseguono senza sosta, a seguito della colata detritica che ha interessato il territorio nei giorni scorsi. L'obiettivo principale è il ripristino delle aree residenziali e delle aziende agricole danneggiate, oltre alla riparazione delle infrastrutture essenziali e alla messa in sicurezza della strada provinciale, elementi cruciali per la ripresa della normalità nella zona.

Un ampio schieramento di forze è impegnato sul campo. Al fianco del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano e di numerosi corpi dei volontari, operano congiuntamente il Servizio strade, l'Ufficio sistemazione bacini montani, la Protezione civile e diverse imprese di movimento terra.

Questa sinergia è fondamentale per affrontare l'entità dei danni e accelerare i tempi di recupero.

Il punto sulla situazione degli sfollati e degli edifici

Sul fronte degli sfollati, si registrano buone notizie: la maggior parte delle 69 persone che erano state allontanate precauzionalmente dalle proprie abitazioni è già potuta rientrare. Tuttavia, la situazione rimane critica per alcuni edifici che hanno subito danni più gravi. Per queste strutture, i tempi di riapertura e di ripristino della piena agibilità rimangono al momento difficili da prevedere, lasciando incertezza per i residenti coinvolti.

Le attività di sgombero hanno già permesso di rimuovere la maggior parte dei circa 3.000 metri cubi di detriti che la colata aveva trasportato. Parallelamente, l'alveo del rio interessato dall'evento è stato completamente pulito, un passo significativo per prevenire ulteriori problematiche e ristabilire l'equilibrio idrogeologico dell'area.