La recente indagine Governance poll 2026, condotta da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rivelato un significativo calo nei consensi per alcune delle figure politiche più rilevanti dell'Umbria. Questa analisi annuale del gradimento popolare mette in luce una flessione per la presidente della Regione Stefania Proietti, così come per i sindaci di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e di Terni, Stefano Bandecchi. I risultati delineano un quadro di mutamento nel supporto elettorale, evidenziando come i livelli di approvazione siano diminuiti rispetto sia ai dati delle elezioni sia alle precedenti rilevazioni annuali.

Per quanto riguarda la presidente Stefania Proietti, la rilevazione la colloca al quattordicesimo posto nella classifica nazionale. Il suo attuale indice di gradimento si attesta al 49 per cento. Questo dato rappresenta una diminuzione di ben 2,1 punti percentuali rispetto al 51,1 per cento dei voti che aveva ottenuto al momento della sua elezione. Ancora più evidente è la perdita di tre punti percentuali se si confronta il risultato attuale con quello della Governance poll dell'anno precedente, segnalando una tendenza al ribasso nel corso del suo mandato.

Le performance dei sindaci umbri sotto esame

Il panorama dei sindaci umbri analizzati dalla Governance poll 2026 presenta dinamiche differenziate, sebbene entrambi registrino una diminuzione del supporto.

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, è quella che subisce il calo più marcato. La sua posizione nella classifica nazionale è l'ottantesima su novantadue, un dato che riflette la significativa perdita di consensi. Attualmente, il suo consenso si ferma al 48 per cento.

Questa percentuale è inferiore di 4,1 punti rispetto al 52,1 per cento che aveva conquistato il giorno della sua elezione. Inoltre, il dato attuale è persino più basso del 51 per cento rilevato nella Governance poll del 2025, indicando una persistente tendenza alla diminuzione del suo gradimento tra i cittadini perugini. La sua performance evidenzia una delle maggiori flessioni tra i primi cittadini italiani inclusi nell'indagine.

Diverso è il caso di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, che, nonostante un calo, mantiene una base di consenso più solida. Bandecchi si posiziona al cinquantesimo posto nella classifica generale, con un consenso del 53 per cento. Questo risultato lo rende l'unico tra le figure umbre esaminate a conservare un supporto superiore al 50 per cento della popolazione.

Tuttavia, anche per il sindaco di Terni si registra una flessione. Il suo attuale 53 per cento è inferiore di 1,6 punti rispetto al dato ottenuto il giorno delle elezioni. Inoltre, rispetto alla Governance poll del 2025, Bandecchi ha perso 2 punti percentuali. Nonostante queste diminuzioni, la sua capacità di mantenere un consenso maggioritario lo distingue nel contesto regionale analizzato dalla ricerca di Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore, fornendo un'istantanea chiara delle percezioni pubbliche.