Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e quello di Benevento, Clemente Mastella, si confermano tra i dieci sindaci italiani più apprezzati, secondo i risultati della Governance poll 2026. La classifica, curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, monitora annualmente il gradimento dei primi cittadini dei capoluoghi di provincia italiani, evidenziando le posizioni di rilievo mantenute da entrambi gli amministratori.

Gaetano Manfredi si posiziona al terzo posto, replicando il risultato dell'edizione precedente. Il suo consenso raggiunge il 64%, segnando una crescita sia rispetto al 61% della rilevazione passata, sia in confronto al dato elettorale del 2021, che si attestava al 62,9%.

La vetta della classifica è occupata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, con un gradimento del 66%, seguita al secondo posto da Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%.

Per quanto riguarda Clemente Mastella, sindaco di Benevento, conquista la decima posizione, a pari merito con il sindaco di Milano, Beppe Sala; entrambi registrano un consenso del 59,5%. Mastella mostra un miglioramento rispetto al 59% della rilevazione precedente e un notevole incremento di 6,8 punti percentuali rispetto al risultato delle elezioni del 2021, quando aveva ottenuto il 52,7% dei voti.

La Rilevazione Governance Poll 2026: Metodologia e Contesto

La Governance poll 2026, indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha concluso le sue interviste il 26 giugno.

La metodologia prevede una classifica annuale dedicata ai sindaci dei capoluoghi di provincia. È importante sottolineare che la rilevazione non include le città che nel corso del 2026 hanno visto il rinnovo delle proprie amministrazioni, come Avellino e Salerno. Allo stesso modo, non è stata considerata Caserta, attualmente commissariata a seguito dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Un dettaglio significativo riguarda il dato di Clemente Mastella, il cui consenso registrato non è stato influenzato dall’annuncio pubblico della sua malattia, avvenuto il 2 luglio in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

Nell'ambito dei presidenti di Regione, la Governance poll 2026 colloca il campano Roberto Fico al decimo posto a livello nazionale.

Il suo gradimento si attesta al 55%, evidenziando un calo di 5,6 punti rispetto al 60,6% ottenuto alle elezioni dello scorso autunno. Il consenso di Fico si mantiene comunque di poco superiore al 54,5% registrato dal suo predecessore, Vincenzo De Luca, nella Governance poll del 2025.

Panoramica sui Consensi: Sindaci e Presidenti di Regione

Oltre ai già citati, la classifica dei dieci sindaci più apprezzati include anche Massimo Zedda (Cagliari) con il 63%, Federico Basile (Messina) con il 62% e Pierluigi Biondi (L’Aquila) con il 61%. Seguono, tutti con il 60% di gradimento, Mario Conte (Treviso), Chiara Frontini (Viterbo) e Michele Guerra (Parma). La rilevazione sottolinea come diversi amministratori locali abbiano registrato incrementi di consenso sia rispetto ai dati elettorali che alle precedenti edizioni del sondaggio.

Per quanto concerne i presidenti di Regione, la classifica vede al primo posto Antonio Decaro (Puglia) con un gradimento del 66%. Lo seguono Alberto Stefani (Veneto) con il 65% e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 64%. Questi dati offrono una visione complessiva dell'andamento del consenso per le figure politiche locali e regionali.

In sintesi, la Governance poll 2026 ribadisce la solida posizione di Gaetano Manfredi e Clemente Mastella tra i sindaci più apprezzati d’Italia, confermando un trend di crescita nei loro livelli di gradimento rispetto alle consultazioni elettorali e alle precedenti rilevazioni annuali.