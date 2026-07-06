Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, si è distinto come il quarto sindaco più apprezzato d’Italia, secondo i risultati del Governance Poll 2026. L'indagine, pubblicata dal 'Sole 24 Ore', rileva che il primo cittadino di Cagliari ha raggiunto un consenso del 63%. Questo dato segna un incremento del 2,7% rispetto al 60,3% ottenuto il giorno delle elezioni comunali nel 2024 e rappresenta un significativo recupero rispetto al 55% registrato nel Governance Poll 2025.

La classifica nazionale vede ai vertici la sindaca di Firenze, Sara Funaro, con il 66% dei consensi, seguita da Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, con il 65%, e Gaetano Manfredi di Napoli, che si attesta al 64%.

Il Governance Poll 2026, curato da Noto Sondaggi, ha coinvolto un campione di 600 persone in ciascun comune. Agli intervistati è stato chiesto di esprimere un giudizio complessivo sull’operato del proprio sindaco e di indicare se, in caso di elezioni comunali immediate, avrebbero votato a favore o contro l'attuale primo cittadino. Per Zedda, che è al suo terzo mandato alla guida del capoluogo sardo – dopo le precedenti esperienze dal 2011 al 2019 e il ritorno a Palazzo Bacaredda – questo risultato si configura come uno dei migliori piazzamenti a livello nazionale.

Il gradimento degli altri sindaci sardi

Nella graduatoria del Governance Poll 2026 figurano anche altri sindaci dei capoluoghi sardi, evidenziando un quadro variegato di apprezzamento.

Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, si posiziona al 17° posto con il 57,5% dei consensi, registrando tuttavia un calo del 5,6% rispetto al giorno della sua elezione, avvenuta un anno fa. Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, occupa il 27° posto con il 55,5%, mostrando una crescita del 4,4% rispetto al 2024, anno del suo insediamento.

Proseguendo nella classifica, Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, si colloca al 36° posto con il 54,5% del gradimento, evidenziando una perdita di 11,3 punti percentuali rispetto all’inizio del suo mandato nel 2021. Infine, Massimiliano Sanna, sindaco di Oristano e l'unico esponente del centrodestra tra i sindaci sardi in classifica, si trova all’83° posto con il 47% dei consensi, dopo aver perso il 7,2% rispetto alla sua elezione nel 2022.

Significato e metodologia del Governance Poll

Il Governance Poll, indagine annuale realizzata da Noto Sondaggi e pubblicata dal 'Sole 24 Ore', ha l'obiettivo di misurare il livello di gradimento degli amministratori in carica nei capoluoghi di provincia italiani. È importante sottolineare che l’indagine non si configura come una previsione elettorale, ma piuttosto come una fotografia del giudizio dei cittadini sull’operato dei propri sindaci, sondando la loro disponibilità a confermarli in caso di nuove elezioni. In un contesto nazionale che ha visto un lieve calo del consenso medio verso i primi cittadini, il quarto posto di Massimo Zedda assume un valore ancora più significativo, confermando Cagliari tra i Comuni del Sud con il più alto livello di apprezzamento da parte della cittadinanza.