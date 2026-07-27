Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, ha annunciato il 27 luglio 2026 la sua intenzione di concludere la propria lunga carriera politica tornando a ricoprire il ruolo di sindaco nel suo paese natale, Ceppaloni. Questa decisione arriva mentre Mastella si prepara a partecipare alle prossime elezioni amministrative di Benevento come candidato consigliere comunale, non potendo più presentarsi per la carica di primo cittadino dopo due mandati consecutivi.

L’annuncio è stato fatto durante un incontro con i giornalisti a Benevento, nel contesto della riconferma di Nino Lombardi, esponente del suo partito, alla presidenza della Provincia.

Mastella ha dichiarato esplicitamente: “Per essere chiari dico ai miei avversari che non potendomi ripresentare dopo due mandati da sindaco della città sarò comunque della partita candidandomi come consigliere comunale. E, imitando il mio amico Ciriaco De Mita, vorrei chiudere la mia esperienza politica tornando a fare il sindaco del mio paese, Ceppaloni”.

Una carriera politica lunga cinquant'anni e il legame con il territorio

La dichiarazione di Mastella giunge poco dopo la celebrazione dei suoi cinquant’anni di carriera politica, un evento che si è tenuto al Teatro Romano di Benevento. In quell'occasione, il politico ha ripercorso le tappe salienti del suo percorso, iniziato proprio a Ceppaloni all'età di vent'anni, quando si candidò per la prima volta con la sinistra di base della Democrazia Cristiana.

La sua è stata una carriera ricca di incarichi diversi: da parlamentare a consigliere regionale, da sindaco a europarlamentare, fino a ricoprire ruoli di ministro e sottosegretario.

Durante la celebrazione, Mastella ha voluto enfatizzare il ruolo cruciale che il territorio ha avuto nella sua attività politica. “Ho retto tanto perché ho coperto il territorio”, ha affermato, sottolineando come il contatto diretto con i cittadini e l'apertura della propria casa siano stati elementi distintivi del suo approccio. Ha inoltre ricordato gli inizi della sua attività politica al fianco di Ciriaco De Mita, figura di riferimento per molti esponenti della Democrazia Cristiana.

L'esempio di Ciriaco De Mita e il ritorno alle origini

La scelta di Mastella di candidarsi nuovamente a Ceppaloni è apertamente ispirata all’esempio di Ciriaco De Mita, il quale, dopo una lunga e prestigiosa carriera politica a livello nazionale, decise di tornare a guidare il proprio comune d’origine. Per Mastella, questo rappresenta un desiderio di chiudere un ciclo, tornando alle radici della sua esperienza politica, proprio nel comune sannita dove tutto ebbe inizio.

Questa decisione riflette un percorso personale e politico profondamente radicato nelle dinamiche locali e nel rapporto autentico con la comunità di appartenenza. Tali elementi hanno costantemente caratterizzato l'intera carriera di Clemente Mastella, che ora si appresta a un ritorno simbolico e concreto alle sue origini politiche e territoriali, suggellando così un'intera vita dedicata alla politica.