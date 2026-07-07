Il Partito Democratico della Valle d'Aosta ha delineato la propria visione strategica in merito alla complessa situazione industriale e sociale che interessa il comune di Cogne. In una nota ufficiale diffusa il 7 luglio 2026, il partito ha enfaticamente sottolineato l'urgenza e l'importanza di promuovere un solido "patto industriale e sociale" per l'intero territorio. L'obiettivo primario è quello di scongiurare qualsiasi forma di rottura o frammentazione che, a loro avviso, potrebbe seriamente compromettere la coesione e la stabilità della comunità locale, generando incertezze e difficoltà per i cittadini e le imprese.

La Posizione del Partito Democratico per Cogne

Il Pd valdostano ha chiaramente evidenziato come sia assolutamente fondamentale "unire le forze" tra tutti gli attori chiave: le istituzioni locali e regionali, i rappresentanti dei lavoratori e le imprese operanti sul territorio. Questa sinergia è considerata indispensabile per garantire uno sviluppo che sia al contempo sostenibile nel lungo periodo e inclusivo per tutte le fasce della popolazione. Il partito ha fermamente ribadito che la strada maestra da percorrere è quella del dialogo costruttivo e della collaborazione proattiva tra le diverse parti sociali e produttive. Si intende così superare logiche di scontro o contrapposizione, che potrebbero solo rallentare o ostacolare il progresso.

La priorità assoluta, come sottolineato dal Pd, deve rimanere la salvaguardia dei posti di lavoro esistenti e la tutela e il rafforzamento del tessuto produttivo locale, elementi vitali per l'economia di Cogne.

Appello per un Percorso Condiviso e Strategico

Nel comunicato stampa, il Partito Democratico ha rivolto un pressante invito a tutte le parti coinvolte nella vertenza e nello sviluppo territoriale a sedersi attorno a un tavolo di confronto. L'obiettivo è quello di individuare e definire soluzioni condivise e strategie comuni che possano affrontare le sfide attuali e future. Il messaggio è chiaro e perentorio: "è necessario un patto industriale e sociale, non una rottura". Questa affermazione evidenzia la convinzione che solo attraverso un accordo ampio e partecipato si possano ottenere risultati duraturi.

Il partito ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità impellente di implementare politiche attive per il lavoro, capaci di sostenere l'occupazione e favorire la riqualificazione professionale. Parallelamente, si sollecitano investimenti mirati e strategici, volti a rafforzare la competitività e l'innovazione delle aziende locali, con un focus particolare sul cruciale settore industriale di Cogne, motore economico della zona.

A conclusione del proprio intervento, il Partito Democratico della Valle d'Aosta ha riaffermato l'importanza cruciale di mantenere costantemente alta l'attenzione sulle specifiche esigenze del territorio. L'impegno è quello di favorire attivamente la partecipazione di tutti gli attori sociali ed economici – dalle associazioni di categoria ai sindacati, dalle imprese ai cittadini – in un processo collaborativo.

L'obiettivo finale è la costruzione di un futuro caratterizzato da una solida crescita economica e da una duratura stabilità sociale per l'intera comunità di Cogne, garantendo prosperità e benessere per le generazioni presenti e future.