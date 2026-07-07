Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso una chiara posizione in vista del prossimo vertice NATO di Istanbul, sottolineando l'importanza di un clima sereno. Ha dichiarato che le questioni geopolitiche e internazionali in agenda sono di tale rilevanza da non lasciare spazio a polemiche o litigi, specialmente da parte italiana. La sua dichiarazione, rilasciata a margine di una visita a Belgrado, si riferisce a un possibile chiarimento tra il presidente americano Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo recenti scambi accesi.

Le tensioni tra Meloni e Trump prima del vertice

I giorni precedenti il vertice NATO in Turchia sono stati segnati da tensioni pubbliche tra Giorgia Meloni e Donald Trump. La disputa si è riaccesa con un post di Trump sui social, che ritraeva la Meloni con la didascalia provocatoria "RESTRAINING ORDER NEEDED" (necessario un ordine restrittivo). Questo episodio segue una precedente accusa della Meloni, la quale aveva contestato a Trump di aver inventato una storia circa una sua presunta richiesta insistente per una foto durante un G7 in Francia. La presidente del Consiglio non ha ancora replicato ufficialmente all'ultimo messaggio di Trump.

Il richiamo alla stabilità delle relazioni transatlantiche

In questo contesto di attriti, il ministro della Difesa italiano ha enfatizzato l'importanza strategica di preservare solide relazioni transatlantiche. "La cosa fondamentale è mantenere relazioni con un alleato chiave come gli Stati Uniti," ha dichiarato, aggiungendo che "le persone vanno e vengono ma le relazioni restano." Il ministro Salvini ha rafforzato questa posizione, ribadendo che l'Italia non intende alimentare polemiche durante il summit di Istanbul, per concentrarsi sulle prioritarie sfide geopolitiche e internazionali. L'obiettivo è mantenere l'attenzione sulle decisioni di portata globale.