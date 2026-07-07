Il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito con forza che la sicurezza rappresenta uno dei principali doveri dello Stato. In un intervento pubblicato su Avvenire il 7 luglio 2026, Salvini ha dichiarato: "Considero la sicurezza uno dei primi doveri dello Stato. Non perché sia l'unico ma perché da quel dovere dipende la credibilità stessa delle istituzioni".

Salvini ha poi sottolineato come i dati, pur essendo indispensabili, non siano sufficienti a ridurre una percezione diffusa di insicurezza e paura. Ha spiegato che questa domanda di sicurezza attraversa l'intero Paese, manifestandosi con maggiore intensità dove i redditi sono più bassi e i bisogni più ampi.

Per rispondere a queste esigenze, il vicepremier ha evidenziato l'importanza di investire nel presidio e nella prevenzione.

La gestione dell'immigrazione secondo Salvini

Affrontando il tema dell'immigrazione, Salvini ha affermato che uno Stato ha il dovere di sapere chi entra nel proprio territorio, di far rispettare le proprie leggi e di contrastare ogni forma di illegalità che prospera nell'irregolarità. Ha dichiarato che "governare l'immigrazione significa scegliere", implicando una selezione consapevole dei flussi.

In quest'ottica, il vicepremier ha proposto di privilegiare l'accoglienza e l'integrazione di "donne e uomini che arrivano dai Paesi di religione cristiana, pronti a rispettare il nostro modo di vivere lontani dall'arroganza e dalla volontà di sopraffazione".

Ha inoltre collegato questa visione all'estremismo islamico, sostenendo che tale fenomeno "porta avanti in tutta Europa" un atteggiamento di sopraffazione, rafforzando la necessità di un approccio selettivo.

Matteo Salvini: vicepremier e Ministro delle Infrastrutture

Oltre al suo ruolo di vicepremier, Matteo Salvini è anche Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, sotto la sua guida, è responsabile della regolamentazione e dello sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti in Italia. Le sue funzioni comprendono la pianificazione, il coordinamento e la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza e all'efficienza del sistema infrastrutturale nazionale. L'ente promuove altresì iniziative per la prevenzione e la gestione delle emergenze nei settori di propria competenza, contribuendo così alla stabilità e alla protezione del territorio attraverso le sue specifiche attribuzioni.