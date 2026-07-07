Sara Funaro, sindaca di Firenze, si afferma come il primo cittadino più apprezzato d'Italia secondo il Governance Poll 2026. Con un gradimento del 66%, la sua popolarità registra un incremento del 5,4% rispetto al giorno delle elezioni, segnando un momento storico: è la prima volta che una donna raggiunge il vertice di questa prestigiosa classifica. Il Governance Poll, un'analisi annuale sul consenso di sindaci e presidenti di Regione, è realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

Parallelamente, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si posiziona al settimo posto tra i governatori italiani.

Il suo indice di gradimento si attesta al 56,5%, evidenziando una crescita del 2,6% rispetto alla data delle elezioni. I dati del sondaggio precedente, il Governance Poll 2025, mostravano per Funaro un consenso del 55%, mentre Giani aveva raggiunto il 58,5%.

I risultati degli altri sindaci toscani

L'analisi del Governance Poll 2026 estende il suo sguardo ai principali comuni toscani, rivelando un quadro variegato. Mario Pardini, sindaco di Lucca, si classifica al ventiduesimo posto a livello nazionale, con un apprezzamento del 56%. Questo dato rappresenta un aumento del 5% rispetto al giorno delle elezioni, superando il 55% ottenuto nel Governance Poll 2025.

Subito dopo, al ventisettesimo posto, troviamo Francesco Persiani, sindaco di Massa, che registra il 55,5% dei consensi.

La sua popolarità è cresciuta dell'1,1% rispetto al giorno delle elezioni, mantenendo il 55% del 2025.

Scorrendo la classifica, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, occupa la trentaseiesima posizione con il 54,5% di gradimento. Per lui si osserva un calo dell'1,7% rispetto al giorno delle elezioni, pur superando il 53% registrato nel 2025.

La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, si piazza al quarantaseiesimo posto con il 53,5% dei consensi, in aumento dell'1,3% rispetto alla sua elezione. Nel 2025, il suo gradimento era del 55%.

Al sessantaquattresimo posto c'è Michele Conti, sindaco di Pisa, con il 51% di apprezzamento. Questo dato segna una diminuzione dell'1,3% rispetto al giorno delle elezioni e al 55% ottenuto nel 2025.

Chiude la rassegna dei sindaci toscani Luca Salvetti, primo cittadino di Livorno, che si posiziona al sessantasettesimo posto nazionale con il 50% dei consensi. Anche per lui si registra un calo dell'1,7% rispetto alle elezioni e al 53% del 2025.

La metodologia del Governance Poll

Il Governance Poll è una rilevazione annuale condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, volta a misurare il livello di gradimento dei cittadini nei confronti dei sindaci dei capoluoghi di provincia e dei presidenti delle Regioni italiane. L'indagine si basa su interviste a campioni rappresentativi della popolazione residente, fornendo una fotografia aggiornata del consenso agli amministratori locali.

Questa classifica, pubblicata con cadenza annuale, funge da strumento di riferimento per valutare l'andamento della popolarità di sindaci e governatori.

I dati rilevati vengono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i risultati elettorali, consolidando il Governance Poll come un autorevole strumento di monitoraggio a livello nazionale per l'analisi del gradimento degli amministratori pubblici.