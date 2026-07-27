Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Roma si affermerà come "capitale di pace" grazie a due significativi appuntamenti diplomatici in programma nei prossimi giorni. L'affermazione è stata fatta a margine della firma dell'accordo quadro tra il Ministero degli Affari Esteri e Unioncamere, evidenziando il ruolo crescente dell'Italia nello scenario internazionale e la sua capacità di agire come mediatore in contesti complessi.

Summit per la soluzione a due Stati in Medio Oriente

Nei giorni 28 e 29 luglio, Roma sarà il palcoscenico di un evento di portata internazionale, promosso principalmente dall'Arabia Saudita.

Il ministro Antonio Tajani presiederà questa importante riunione insieme al ministro degli Esteri di Riad. L'iniziativa, ufficialmente denominata riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, si pone l'obiettivo ambizioso di rilanciare concretamente la prospettiva di pace tra Israele e Palestina. Il focus principale sarà la promozione di una soluzione che permetta la creazione di uno Stato palestinese pienamente riconosciuto, che a sua volta riconosca lo Stato di Israele. Tajani ha enfatizzato la portata di questo progetto, definendolo “un grande progetto per dar vita ai ‘due popoli e due stati’”, essenziale per garantire al popolo palestinese la possibilità di avere finalmente una propria nazione.

L'incontro servirà anche a dare nuovo impulso alla Dichiarazione di New York, già sottoscritta l'anno precedente, e dedicherà una parte significativa al dialogo interreligioso, un aspetto considerato cruciale per consolidare e rafforzare qualsiasi prospettiva di pace duratura nella regione.

Colloqui tra Israele e Libano: Roma centro di dialogo

Un altro appuntamento di rilievo è fissato per il 4 agosto, quando Roma ospiterà una nuova sessione di colloqui tra i rappresentanti di Israele e Libano. La scelta della capitale italiana come sede per questi delicati incontri non è casuale; il ministro Tajani ha infatti evidenziato che Roma è stata selezionata dagli altri attori internazionali proprio “perché è un luogo di pace”.

L'Italia ha già dimostrato il suo impegno concreto in questo processo, avendo precedentemente ospitato una prima sessione negoziale focalizzata sui seguiti dell’accordo tra i due Paesi. Questo conferma il ruolo attivo e propositivo che l'Italia continua a svolgere nel promuovere il dialogo e la stabilità nella regione. Tajani ha rimarcato con forza come la concomitanza di questi due importantissimi eventi a Roma “dimostri la centralità del governo italiano, dimostri quanto l'Italia sia protagonista in politica estera e dimostri quanto l'Italia possa fare per costruire la pace in Medio Oriente”, sottolineando l'efficacia di una paziente azione diplomatica.

Concludendo il suo intervento, il ministro ha ribadito con convinzione l’importanza di un’azione diplomatica che sia sempre orientata a “costruire ponti e non erigere mai muri”.

Questa filosofia sottolinea la profonda sensibilità italiana e l'impegno costante del Paese verso il dialogo interreligioso e la ricerca di soluzioni pacifiche e durature nei complessi scenari di crisi internazionale.