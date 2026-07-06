L'arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un solenne monito sui pericoli che minacciano la democrazia, evidenziando come essa sia in pericolo se le decisioni politiche non sono frutto di un confronto autenticamente condiviso. Il suo intervento, pronunciato il 6 luglio 2026, ha richiamato l'urgenza di superare la frammentazione e la polarizzazione che caratterizzano il dibattito pubblico attuale.

La riflessione dell'arcivescovo si concentra sulla necessità di riscoprire un approccio inclusivo, contrapponendosi a dinamiche che rischiano di compromettere la stabilità e l'efficacia del sistema democratico.

L'assenza di un dialogo costruttivo e la tendenza alla chiusura possono generare conseguenze deleterie per l'intera collettività.

Il richiamo alla responsabilità collettiva e al dialogo

Zuppi ha espresso con chiarezza la sua preoccupazione, affermando che «la frammentazione, la polarizzazione, le chiusure al dialogo in politica sono un male che può ripresentarsi». Questa affermazione sottolinea la natura insidiosa di tali fenomeni, capaci di erodere le fondamenta del vivere civile. L'arcivescovo ha proseguito, evidenziando che «nessuno è un'isola», un concetto che rimarca l'interdipendenza di ogni individuo.

In questa prospettiva, la democrazia viene definita come «quella comunità di destino che aiuta a pensarci insiemee trovare le risposte necessarie al bene di tutti».

Questa visione pone l'accento sulla dimensione collettiva e sulla condivisione degli obiettivi, elementi indispensabili per affrontare le sfide contemporanee. Le sue parole ribadiscono la centralità del dialogo e della collaborazione come pilastri insostituibili per un processo decisionale democratico efficace e orientato al benessere comune.

Lo spirito costituente: un metodo per decisioni condivise

Per superare le attuali criticità, l'arcivescovo ha invocato lo «spirito costituente» come un metodo indispensabile per affrontare i grandi temi sociali. Questo approccio implica una ricerca condivisa di soluzioni, lontana da logiche partitiche o di contrapposizione.

Secondo Zuppi, è imperativo giungere a «decisioni condivise liberandosi dalla pericolosa polarizzazione, agonistica ma non costruttiva, povera di cultura e di visione».

La polarizzazione diventa dannosa quando si trasforma in scontro fine a se stesso, privo di un orizzonte culturale e di una prospettiva di lungo termine. Il suo intervento si inserisce in un contesto di crescente allarme riguardo al rischio che la persistente polarizzazione e la carenza di un autentico dialogo possano compromettere la qualità e la resilienza della democrazia.

Il messaggio di Matteo Zuppi si configura come un appello pressante, rivolto indistintamente ai rappresentanti politici e alla società civile. L'invito è a recuperare il senso di una responsabilità collettiva e a intraprendere una ricerca di soluzioni comuni, ponendo sempre al centro l'interesse generale e il futuro della comunità.