La Giunta regionale della Liguria ha compiuto un passo decisivo, dando il via libera agli ultimi passaggi procedurali per l'implementazione dell'autonomia differenziata. Questo importante provvedimento vede l'approvazione del testo degli schemi di intesa definitivi con il Governo, destinato ora alle competenti commissioni e, successivamente, all'aula del Consiglio regionale entro la metà di settembre. L'iniziativa mira ad attribuire alla Regione Liguria particolari condizioni di autonomia in settori strategici quali la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute, il coordinamento della finanza pubblica e le professioni.

L'Iter Legislativo e le Nuove Competenze

L'approvazione da parte della Giunta regionale ha recepito le più recenti modifiche emerse dal dibattito parlamentare, con il passaggio sia alla Camera che al Senato. Il presidente Marco Bucci e la vicepresidente Simona Ferro hanno sottolineato l'importanza storica di questo momento, definendolo un passo atteso da otto anni. La Liguria, infatti, è stata tra le prime regioni, insieme a Veneto e Lombardia, ad avviare la trattativa con il Governo per l'ottenimento di maggiori competenze. Le intese definitive, frutto di un "intenso lavoro", si inseriscono pienamente nel quadro costituzionale che prevede la possibilità per le regioni a statuto ordinario di acquisire ulteriori poteri in determinate materie.

L'obiettivo primario di queste nuove intese è consentire alla Regione Liguria di adottare decisioni più rapide ed efficaci. Si prevede una significativa riduzione della burocrazia e dei tempi decisionali, fattori spesso critici in situazioni di emergenza o quando si devono affrontare esigenze specifiche del territorio. Questo snellimento dei processi amministrativi è visto come un elemento chiave per una gestione più efficiente e reattiva delle politiche regionali.

Il Contesto Nazionale e i Prossimi Passaggi Istituzionali

Il percorso dell'autonomia differenziata non riguarda solo la Liguria, ma coinvolge attivamente anche altre importanti regioni italiane come la Lombardia, il Piemonte e il Veneto.

Il Senato ha già espresso il proprio via libera alle intese preliminari sottoscritte dal Governo con queste regioni, affrontando le medesime materie oggetto dell'accordo ligure. Le risoluzioni sono state votate in Senato, sebbene non siano mancate manifestazioni di dissenso da parte delle opposizioni durante il processo di votazione.

L'iter legislativo prevede ora il completamento del suo percorso alla Camera dei Deputati, dove si terrà il voto finale. Successivamente, il Consiglio dei Ministri sarà chiamato a deliberare sugli accordi raggiunti. Entro quarantacinque giorni da tale delibera, il Governo presenterà quattro distinti disegni di legge, che saranno poi sottoposti al voto delle Camere per la loro definitiva approvazione.

Questo processo articolato sottolinea la complessità e la rilevanza istituzionale dell'intera riforma.

Per la Liguria, in particolare, l'approvazione degli schemi di intesa definitivi e il prossimo esame in Consiglio regionale rappresentano il culmine di un'evoluzione amministrativa avviata ben otto anni fa, che ora si appresta a entrare in una fase operativa decisiva, ridefinendo il rapporto tra l'ente regionale e lo Stato centrale in diverse aree di competenza.