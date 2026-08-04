Il gruppo consiliare Casa Comune ha evidenziato un significativo ritardo nell'approvazione dell'assestamento di bilancio della Regione Basilicata. Tale ritardo contravviene ai termini normativi, che prevedevano l'approvazione entro il 31 luglio. La questione, sollevata pubblicamente dal gruppo, sottolinea la mancata presentazione della proposta da parte della Giunta regionale, generando preoccupazione per la corretta gestione delle finanze pubbliche.

Le osservazioni di Casa Comune sul ritardo

Casa Comune ha sottolineato come l'assestamento di bilancio sia un passaggio cruciale per la programmazione finanziaria dell'ente.

In una nota, il gruppo ha ribadito: "La Giunta regionale non ha ancora presentato la proposta di assestamento di bilancio, nonostante la scadenza del 31 luglio sia ormai trascorsa". Questo mancato rispetto delle tempistiche potrebbe avere serie ripercussioni sulla gestione delle risorse regionali e sulla pianificazione delle attività amministrative, compromettendo l'efficacia dell'azione governativa.

L'importanza dell'assestamento per la Regione Basilicata

La Regione Basilicata, ente territoriale preposto alla gestione delle risorse pubbliche e alla programmazione economica e finanziaria, ha il dovere di garantire massima trasparenza e regolarità. L'assestamento di bilancio è uno strumento normativo indispensabile che permette di aggiornare le previsioni di entrata e di spesa, adeguandole all'andamento effettivo dell'esercizio in corso.

Il rispetto dei termini per la sua approvazione è essenziale per assicurare la regolarità amministrativa e una gestione oculata dei fondi pubblici, fondamentali per la fiducia dei cittadini e la stabilità istituzionale.

Di fronte a questa situazione, il gruppo Casa Comune ha formalmente richiesto alla Giunta regionale di provvedere con urgenza alla presentazione della proposta di assestamento. L'obiettivo è ristabilire il corretto funzionamento degli organi istituzionali e garantire una gestione efficace e trasparente delle risorse a disposizione della Basilicata, scongiurando disagi e incertezze per la comunità.