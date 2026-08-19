Il senatore della Lega Claudio Borghi ha negato una spaccatura nella Lega, attribuendo le voci a "qualcuno che fa casino e la stampa che ci si butta sperando di danneggiarci". La dichiarazione, diffusa su X, risponde ai dati di un sondaggio condotto da AnalisiPolitica. La rilevazione del 2 luglio, presentata a L’Aria che tira su La7, ha mostrato un forte sostegno per Matteo Salvini come segretario del partito, con il 93% degli elettori leghisti che ne promuove l'operato. Tuttavia, il sondaggio indica che un terzo degli intervistati considera una futura successione alla guida del Carroccio.

Il consenso per Matteo Salvini e le prospettive future

La ricerca di AnalisiPolitica rivela che il 55% degli elettori della Lega valuta "molto positivamente" il ruolo di Salvini, mentre il 38% lo giudica "abbastanza positivamente". I giudizi negativi si fermano al 3%. Questi risultati rappresentano un netto miglioramento rispetto al 2024, quando la percentuale complessiva di elettori leghisti favorevoli a Salvini era del 70%, e i giudizi negativi raggiungevano il 29%. La base del partito si ricompatta attorno al suo segretario.

Nonostante l'apprezzamento, la leadership non è chiusa. Alla domanda sulla continuità con Salvini o su un cambio di guida, il 62% degli elettori ha confermato la preferenza per l'attuale segretario.

Il 21% auspica un cambio già per le politiche del 2027, e il 10% indica una successione dopo le elezioni. Quasi un leghista su tre, pur apprezzando Salvini, guarda a una futura successione.

Le reazioni dei vertici del partito

Anche il deputato della Lega Eugenio Zoffili ha commentato i dati del sondaggio AnalisiPolitica sui social. Zoffili ha dichiarato: "Non ci sono dubbi: i leghisti sono soddisfatti dell'operato di Matteo Salvini, ritengono che stia lavorando molto bene sia come segretario che come vicepremier e ministro, e non vorrebbero nessun altro come leader, confermando la scelta fatta poco più di un anno fa al Congresso federale di Firenze". Le dichiarazioni dei due esponenti rafforzano l'immagine di una Lega unita e coesa.