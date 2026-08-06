La Provincia di Isernia ha formalmente intrapreso il percorso istituzionale che potrebbe culminare nello svolgimento di un referendum per la sua aggregazione all'Abruzzo. L'iniziativa, di notevole importanza per l'assetto territoriale e amministrativo, è stata ufficializzata il 6 agosto 2026. In tale data, il Consiglio provinciale ha approvato una delibera fondamentale che segna l'avvio dell'iter procedurale, così come delineato dalla normativa vigente in materia di modifiche dei confini regionali.

La proposta centrale di questa iniziativa prevede la consultazione diretta dei cittadini della provincia di Isernia, i quali saranno chiamati a esprimere la loro volontà sull'eventuale e significativo passaggio dall'attuale appartenenza alla regione Molise a quella della vicina regione Abruzzo.

Questa decisione del Consiglio provinciale costituisce il primo, ma determinante, passo di un processo articolato che, in conformità con le disposizioni legislative, necessita dell'approvazione di molteplici organi istituzionali prima di poter giungere alla fase del voto popolare.

Dettagli e motivazioni della delibera provinciale

Il Consiglio provinciale di Isernia ha motivato la sua scelta di avviare l'iter referendario con la chiara finalità di valutare la volontà dei cittadini in merito a una potenziale e importante modifica dei confini regionali. La delibera approvata stabilisce che, una volta completata la raccolta delle adesioni necessarie, il complesso procedimento dovrà essere sottoposto all'attento esame della Regione Molise, della Regione Abruzzo e, in una fase successiva e conclusiva, del Parlamento nazionale, in piena ottemperanza a quanto sancito dalla Costituzione italiana.

Durante la seduta consiliare, sono stati dettagliatamente illustrati tutti i passaggi istituzionali che dovranno essere scrupolosamente seguiti per giungere all'effettiva indizione del referendum. La consultazione popolare, qualora riceva l'autorizzazione definitiva, coinvolgerà l'intera popolazione residente nella provincia di Isernia. È stato precisato che la data esatta per lo svolgimento del referendum verrà stabilita soltanto dopo il completamento integrale di tutte le complesse procedure previste dalla legislazione vigente.

Il quadro normativo e costituzionale per le modifiche territoriali

La Costituzione italiana, in particolare all'articolo 132, definisce e disciplina in modo chiaro le precise modalità per la modifica delle circoscrizioni territoriali delle regioni.

In base a questa fondamentale normativa, un tale cambiamento può essere realizzato esclusivamente tramite un referendum popolare, il quale deve essere promosso da una o più province o comuni interessati e, per avere validità, deve ottenere l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'intero procedimento richiede, inoltre, l'indispensabile approvazione delle regioni direttamente interessate e, infine, una specifica legge della Repubblica che sancisca in via definitiva la modifica territoriale.

Il caso specifico della provincia di Isernia si configura come uno dei rari e significativi esempi di richiesta formale di aggregazione a una regione confinante. L'iter procedurale avviato con determinazione dal Consiglio provinciale si inserisce pienamente nel rigoroso quadro delle procedure previste dalla legislazione vigente, le quali sono state concepite per garantire la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni cruciali relative all'assetto territoriale e amministrativo delle regioni italiane.