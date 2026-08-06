L'avvocato bolzanino Igor Janes è stato designato come nuovo componente della Commissione dei Sei e dei Dodici, subentrando a Eleonora Maines. Quest'ultima ha lasciato l'incarico a seguito della sua recente nomina da parte del governo a giudice del tribunale amministrativo di Bolzano. La notizia è stata diffusa il 6 agosto 2026.

La nomina di Janes ha generato “grande soddisfazione” tra le forze politiche locali. In particolare, la Lega Alto Adige-Südtirol e Fratelli d’Italia Trentino Alto Adige hanno espresso il loro apprezzamento. Paolo Zenorini, segretario della Lega Alto Adige, ha dichiarato che sono in corso gli “ultimi passaggi tecnici di registrazione” presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un iter che si concluderà in pochi giorni.

Zenorini si è detto “molto contento della disponibilità” che l’avvocato Janes ha manifestato per assumere questo incarico, sottolineando la sua “indubitabile esperienza” e la “profonda competenza nel mondo del diritto”.

Le reazioni politiche alla nomina

Alessandro Urzì, coordinatore regionale del Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione dei Sei, ha commentato positivamente la scelta del ministro Calderoli di puntare su una “nomina tecnica e di così alto profilo”. Urzì ha evidenziato come questa decisione risponda all’esigenza di valorizzare competenze profondamente radicate nel territorio nell’ambito delle commissioni paritetiche. Sia Zenorini che Urzì hanno rivolto un ringraziamento a Eleonora Maines per l'“intenso lavoro svolto” fino alle sue dimissioni, motivate dall'assunzione del nuovo prestigioso incarico.

Il ruolo e la composizione della Commissione dei Sei

La Commissione dei Sei è un organo paritetico fondamentale, previsto dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il suo ruolo è cruciale: ha il compito di proporre e valutare le norme di attuazione dello Statuto, garantendo la tutela delle autonomie locali e delle specificità linguistiche e culturali della regione. Composta da sei membri – tre nominati dallo Stato e tre dalla Regione – la Commissione svolge una funzione centrale nell’equilibrio istituzionale tra il governo centrale e le autonomie locali.