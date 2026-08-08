Il gruppo consiliare della Lega nel Consiglio regionale della Basilicata ha criticato le recenti dichiarazioni del consigliere Lacorazza del Partito Democratico in merito al Bonus Prima Casa. Secondo la Lega, tali affermazioni confermano un comportamento già noto: intervenire quando i passaggi decisivi sono già stati compiuti. La nota ha ricordato che, in una delle ultime sedute del Consiglio regionale, l'assessore Pepe aveva già informato l'Aula sul costante monitoraggio della questione Bonus Prima Casa e sull'attesa di un passaggio cruciale.

Approvazione del Fondo di Rotazione: la delibera Cipess e i fondi per la Basilicata

Il passaggio decisivo, come sottolineato dalla Lega, è avvenuto il 24 luglio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Cipess. Questa delibera approva il Fondo di Rotazione per la Regione Basilicata, stanziando un importo complessivo di 180 milioni di euro. Tali risorse includono specificamente il contributo per l'acquisto della prima casa. I dirigenti della Lega hanno evidenziato che questo risultato "conferma come il lavoro della Regione sia stato costante e attento", consentendo ora di proseguire con gli adempimenti successivi.

Iter procedurale: prossimi passi e misure per le famiglie lucane

La Lega ha spiegato che si attendono ora gli adempimenti propedeutici di competenza della Direzione Programmazione, per permettere alla Direzione Infrastrutture di avviare le attività operative.

Nel frattempo, sono già stati adottati provvedimenti concreti per accelerare la procedura: la proroga della validità della graduatoria e la riduzione dei tempi per la rendicontazione e i pagamenti. L'obiettivo è accelerare ogni fase. Il gruppo consiliare ha espresso dispiacere per l'atteggiamento del Pd, affermando che "non aiuta le circa 500 famiglie lucane interessate dal provvedimento". La Lega ha ribadito il proprio impegno a seguire ogni fase dell’iter fino alla conclusione, con l'obiettivo di "dare una risposta concreta alle famiglie che attendono questo importante sostegno".

Il ruolo della Gazzetta Ufficiale nella validazione degli atti

La pubblicazione della delibera Cipess, relativa al Fondo di Rotazione per la Regione Basilicata, è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.

164, del 15 luglio 2024. La Gazzetta Ufficiale è lo strumento ufficiale per la diffusione di leggi, decreti e deliberazioni ministeriali, garantendo trasparenza e validità legale. Il sommario del numero ha elencato, tra gli altri, la delibera Cipess per la Regione Basilicata, evidenziando il ruolo centrale di tale pubblicazione per l'entrata in vigore degli atti amministrativi.