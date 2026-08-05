La Lega Valle d'Aosta accoglie con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della norma di attuazione sulle concessioni idroelettriche, definendola un passaggio decisivo per il futuro della regione.

Il commento della Lega

Per il segretario regionale della Lega Valle d'Aosta, Marialice Boldi, e la senatrice Nicoletta Spelgatti, si tratta di "un traguardo di fondamentale importanza che la Valle d'Aosta attendeva da anni".

Le due esponenti del Carroccio definiscono il provvedimento "un risultato storico, fondamentale per la tutela e lo sviluppo dell'autonomia energetica ed economica della comunità valdostana".

"Il bene della Valle prima di tutto"

Boldi e Spelgatti sottolineano inoltre il ruolo svolto dalla Lega nonostante la posizione all'opposizione in Consiglio regionale.

"Nonostante la Lega sia fuori dalla maggioranza regionale in Consiglio regionale, abbiamo scelto di portare avanti questa battaglia con profondo senso di responsabilità istituzionale. Per noi il bene della Valle d'Aosta e dei suoi cittadini viene prima di qualsiasi interesse di parte o collocazione politica: quando si tratta di difendere e valorizzare l'Autonomia valdostana, la Lega c'è e fa la differenza".