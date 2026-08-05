L'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla riforma della Corte dei Conti, definendola «pericolosa» per l'intero sistema di controllo della spesa pubblica. L'intervento dell'ANM è stato reso noto il 5 agosto 2026, a seguito dell'approvazione di una riforma che mira a modificare le funzioni e le competenze dell'organo di controllo contabile dello Stato.

Secondo l'ANM, le nuove disposizioni rischiano concretamente di indebolire il ruolo della Corte dei Conti nella vigilanza sull'utilizzo delle risorse pubbliche e nella prevenzione di irregolarità e sprechi.

L'associazione ha evidenziato come le modifiche potrebbero limitare la capacità della Corte di intervenire tempestivamente in caso di anomalie, riducendo così l'efficacia sia dei controlli preventivi che di quelli successivi. Il presidente dell'ANM ha dichiarato che «la riforma mette a rischio la trasparenza e la legalità nella gestione delle finanze pubbliche», sottolineando come l'alterazione delle procedure possa comportare un significativo allentamento dei vincoli di responsabilità amministrativa.

Le implicazioni delle nuove disposizioni

La riforma della Corte dei Conti introduce una revisione sostanziale delle competenze in materia di controllo sugli atti amministrativi. Questo include una ridefinizione dei poteri ispettivi e una diversa articolazione delle responsabilità tra le varie sezioni dell'organo.

L'ANM ha evidenziato che tali cambiamenti potrebbero determinare una minore incisività nell'azione di controllo, con il rischio di un aumento dei contenziosi amministrativi.

L'associazione dei magistrati ha inoltre richiamato l'attenzione sul possibile impatto negativo della riforma sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È stata ribadita l'importanza cruciale di mantenere elevati standard di trasparenza e legalità nell'amministrazione pubblica, elementi fondamentali per la credibilità del sistema.

La Corte dei Conti: funzioni e ruolo istituzionale

La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale che svolge funzioni essenziali di controllo e giurisdizione in materia di contabilità pubblica.

L'organo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni pubbliche, oltre a svolgere un'attività di controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. Si occupa inoltre della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari pubblici e della tutela degli interessi finanziari dello Stato.

Le funzioni della Corte dei Conti sono definite dalla Costituzione italiana e da leggi specifiche che ne regolano l'organizzazione e le competenze. L'organo si articola in sezioni centrali e regionali, ciascuna con compiti distinti in materia di controllo e giurisdizione. La riforma in discussione interviene proprio su questi aspetti, modificando l'assetto delle competenze e dei poteri attribuiti alla Corte, con potenziali ripercussioni sulla sua operatività.