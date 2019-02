Annuncio

Tumore alla bocca curato per influenza. Siamo di fronte ad un ennesimo caso di malasanità che ha visto come protagonista di questo increscioso episodio una donna residente in Sudafrica. Clara van Heerden, questo è il nome della paziente curata dai medici nel 2016 come se avesse una banale influenza influenza ma che invece era affetta da un grave tumore che si è diffuso alla mascella e ai linfonodi.

Le condizioni di salute della paziente

Secondo le dichiarazioni del portavoce dell'ospedale, nel quale è stato commesso questo errore clamoroso, la situazione della paziente è sotto osservazione, dichiarando ancora che le sue condizioni risultano riservate. Un'indagine interna, in relazione all’incredibile vicenda, è stata aperta dalle autorità giudiziarie, per far luce e individuare, al più presto, i responsabili che sono intervenuti nella diagnosi superficiale e completamente inadeguata del caso clinico.

L’errore clamoroso da parte dei medici ha messo seriamente a rischio la vita della paziente che, dopo i primi tentativi terapeutici, volti a curare il suo problema con somministrazione di antibiotici, ha capito che si trattava di qualcosa di più grave di una banale influenza e ha continuato, autonomamente, a fare indagini più approfondite. Gli esami diagnostici le hanno dato ragione e hanno fatto emergere la vera natura del suo problema che non aveva niente a che fare con le terapie farmacologiche a lei somministrate. Si trattava invece di un cancro alla bocca che aveva interessato anche la mascella e i linfonodi. Clara van Heerden ora sarà costretta a sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico per l’asportazione del tumore e la successiva ricostruzione della mascella e del labbro.

Cancro alla bocca scambiato per una banale influenza

Questa triste storia ha inizio nel 2016 con un rigonfiamento sul labbro della donna. I medici, allora interpellati, le avevano detto che si trattava di influenza e le avevano prescritto degli antibiotici. L’infezione, invece, è iniziata a peggiorare sempre di più, facendo diffondere il cancro fino alla mascella e ai linfonodi. Ora la giovane donna dovrà essere sottoposta ad una delicatissima operazione chirurgica e ha creato una pagina Facebook per raccontare la sua storia e cercare di raccogliere fondi poiché come lei stessa ha dichiarato: "Il cancro si è diffuso e il tempo sta scadendo". Suo marito ha dichiarato che attualmente Clara non riesce ad alimentarsi e muoversi normalmente a causa dei forti dolori, auspicando che l’intervento possa al più presto risolvere e migliorare lo stato di Salute della moglie.