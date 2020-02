Ora sarà sufficiente un computer o uno smartphone per accedere, ovunque e in qualsiasi momento, a tutte le informazioni depositate in un database su centinaia di farmaci “essenziali”, potendo così visionare immediatamente i dati sulle formulazioni e i dosaggi raccomandati, gli studi clinici e le indicazioni terapeutiche. Migliaia di informazioni tratte da fonti ufficiali, accreditate.

Rivoluzione digitale per l’accesso all’informazione sui farmaci

Dal 1977 l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha istituito un database dove vengono raccolte tutte le informazioni su farmaci essenziali.

Una fonte aggiornata ogni due anni da un pool di esperti farmacologi. L’ultimo aggiornamento è del 2019. Ben 150 Paesi in tutto il mondo utilizzano queste informazioni per stabilire quali farmaci sono essenziali per soddisfare al meglio le esigenze di Salute pubblica dei propri cittadini. Questo elenco finora era disponibile in formato PDF.

Immaginare di consultare un documento PDF per accedere alle informazioni su un farmaco, sebbene utile, era poco pratico. E poi, poteva interessare sono gli addetti ai lavori e qualche curioso.

Adesso l’OMS ha creato eEML, una versione online, accessibile a tutti, in qualsiasi momento, in ogni luogo, con un semplice smartphone o computer.

In questo elenco online troviamo i farmaci essenziali, ovvero quei farmaci che i farmacologi ritengono prioritari per assicurare un’assistenza sanitaria adeguata alla popolazione. Dove sono garantiti anche un equo prezzo e una qualità certificata. Visto l’approvazione continua di nuovi farmaci e i progressi delle conoscenze mediche e farmacologiche, questo elenco viene continuamente aggiornato.

Con una divulgazione che finora, con la versione PDF, era disponibili a tutti a cadenza biennale.

Informazioni immediate

Con la nuova piattaforma eEML, è immaginabile che le informazioni, aggiornate in continuazione, saranno rese disponibili a tutti con maggiore frequenza. Non solo l’elenco dei farmaci ma le formulazioni disponibili, i dosaggi consigliabili, le indicazioni terapeutiche.

Viviamo in un mondo dove ogni giorno vengono prodotti dati, informazioni, avvertenze, suggerimenti in ogni campo.

Compreso quello dei farmaci. Così, una segnalazione di un effetto collaterale, imprevisto, su un dato farmaco, fa scattare delle procedure di vigilanza che mettono in guardia medici e pazienti sull'uso di quel farmaco.

Come è immaginabile, queste informazioni non possono aspettare due anni, in attesa che venga pubblicato l’aggiornamento in PDF, come finora avveniva con il tradizionale EML. Ora, non solo i medici ma qualsiasi utente, cliccando sul nome del farmaco potrà avere tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di assunzione più appropriate di quel determinato farmaco. Inoltre, sarà possibile creare degli elenchi personalizzati in base a specifiche esigenze, di tutto il database o parte di esso, in una versione Excel o Word.

Questa nuova iniziativa dell’OMS, sfruttando le tecnologie digitali, è una conferma dell'impegno che questa organizzazione mondiale si è data a tutela della salute pubblica globale con l'obiettivo di arrivare ad una copertura sanitaria universale.