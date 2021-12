Gli apparecchi invisibili per i denti sono diventati uno dei dispositivi più diffusi nel settore dell’ortodonzia, andando progressivamente a sostituire i tradizionale e poco estetici apparecchi mobili o fissi con ferretti e placchette metalliche.

Oltre che essere trasparenti, altre caratteristiche di questi apparecchi sono la leggerezza e la comodità, ma necessitano di alcune accortezze per essere rimossi e per effettuare una corretta pulizia, indispensabile per mantenere una perfetta igiene orale.

Cosa sono gli apparecchi invisibili per i denti

Il trattamento ortodontico effettuato attraverso gli apparecchi invisibili per i denti avviene con l’utilizzo di mascherine trasparenti, dette anche “allineatori”, che consentono di riportare i denti nella corretta posizione.

Queste mascherine vengono create su misura per il paziente grazie a panoramiche e impronte per il rilevamento della posizione dei denti e della conformazione delle arcate. Vanno poi cambiate ogni due settimane in modo da accompagnare il movimento dei denti fino al raggiungimento del risultato finale.

È un trattamento particolarmente consigliato in alcuni casi nei quali i denti dell’arcata superiore non sono allineati perfettamente con quelli dell’arcata inferiore (malocclusione), di affollamento dentale, a causa del quale i denti hanno poco spazio per crescere correttamente e di marcata spaziature tra i denti.

Come togliere gli apparecchi invisibili per i denti

La caratteristica fondamentale di queste mascherine trasparenti è la possibilità di mettere e togliere l’allineatore senza l’aiuto del dentista, questo sia perché devono essere sostituiti ogni due settimane, sia perché, soprattutto, è indispensabile rimuoverlo prima dei pasti oppure quando si assumono bevande molto calde.

Per effettuare questa operazione, sarà necessario acquisire un po’ di pratica per evitare di danneggiare il dispositivo o di rimetterlo in una posizione non corretta.

Per togliere l’apparecchio invisibile, è opportuno lavare prima le mani per evitare di diffondere batteri nella bocca. L’operazione di rimozione dovrà partire da un lato della bocca, iniziando a staccare la mascherina dal molare e ripetendo poi la procedura sull’altro lato.

Una volta che l’allineatore sarà stato sganciato dai molari su entrambi i lati, potrà essere rimosso completamente avanzando con la punta delle dita verso gli altri denti. Dopo averlo tolto, è buona pratica riporre la mascherina nella sua custodia.

Prima di rimettere il dispositivo è necessario effettuare un’accurata pulizia dei denti con spazzolino e filo interdentale, per rimuovere tutti i residui di cibo.

Successivamente, sarà sufficiente posizionarlo all’interno della bocca e spingere con le dita partendo dai denti interiori e procedendo gradualmente fino ai molari.

Come pulire gli apparecchi invisibili per i denti

Esattamente come gli apparecchi tradizionali, anche quelli trasparenti devono essere ben puliti, non solo per mantenere la salute del cavo orale, ma anche perché possono macchiarsi e perdere la loro trasparenza.

Per la sua pulizia, si consiglia l’uso di uno spazzolino diverso da quello che viene usato per i denti, preferibilmente con le setole morbide per evitare di graffiarli. Per lo stesso motivo, bisogna fare attenzione al tipo di dentifricio usato, che non deve essere di tipo granulare.

Preferibile l’uso di un detergente apposito su consiglio dello specialista. Per il risciacquo, non bisogna usare acqua eccessivamente calda che potrebbe deformare il dispositivo.

L’apparecchio può essere riposizionato anche senza aspettare che sia completamente asciutto.