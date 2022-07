Per la serie BlastingTalks intervistiamo Denise Dellagiacoma, fondatrice di Yoga Academy. Più di 5.000 studenti sono iscritti e seguono le lezioni della scuola, che offre oltre 200 lezioni per tutti i livelli e un percorso guidato per praticare yoga in libertà.

Blasting Talks è una serie d'interviste esclusive con business e opinion leader nazionali e internazionali per capire come la pandemia di coronavirus abbia accelerato il processo di digitalizzazione e come le aziende stiano rispondendo a questi cambiamenti epocali. Leggi le altre interviste della serie sul canale BlastingTalks.

Denise, partiamo dal tuo incontro con lo yoga: come ti sei avvicinata a questa disciplina e in che modo si è trasformata nel baricentro della tua vita?

Ho incontrato lo yoga diversi anni fa, in un momento della mia vita molto difficile: mi sentivo smarrita, fragile e, in fondo, sapevo di aver bisogno di prendermi cura di me, di tornare a me stessa. Così, mi sono lasciata trasportare da una pratica che, pian piano, mi è entrata dentro. Ricordo ancora il giorno che mi sono detta "questa sarà la mia strada". Da quel momento mi sono formata tanto, volevo conoscere tutto dello yoga, di quella disciplina che mi stava facendo ritornare ad amare me stessa, che mi stava permettendo di conoscermi, di ascoltarmi come non avevo mai fatto. Ho girato il mondo e incontrato diversi insegnanti, poi, ho fatto il mio salto: ho iniziato ad insegnare anche io ed eccomi qua.

Sono passati diversi anni da allora ed ogni giorno sono più grata e felice di tutto ciò che lo yoga ha portato nella mia vita. Poter trasmettere tutto questo ad altre persone, poi, è davvero la parte più bella.

Da dove è nata l’intuizione alla base di Yoga Academy e quali strategie seguite per rendere possibile la pratica online?

Ho sempre amato fare due cose: insegnare e viaggiare, ma lasciare i miei studenti quando dovevo spostarmi era la cosa più difficile, rappresentava un ostacolo che volevo oltrepassare; per questo ho cercato il modo perfetto per bilanciare il mio viaggiare con la mia attività di insegnamento. A darmi l'idea è stata proprio una mia studentessa: "Denise ma perché non registri delle pratiche online così ci sembrerà di stare con te ovunque?" e io ho pensato istantaneamente che poteva essere proprio quello che stavo cercando.

Dopo il mio blog, il mio canale YouTube e la community Facebook, è nata Yoga Academy, la mia scuola online di yoga che unisce più di 5.000 persone che praticano dove e quando vogliono, senza ostacoli e limiti di luogo, di tempo e di spazio.

Puoi spiegare, in particolare, come funziona la vostra scuola?

La scuola è divisa in diversi corsi per ogni esigenza, livello e necessità; ogni studente può esplorare ogni sfaccettatura di questa disciplina provando diversi stili e trovando il suo modo perfetto (e il suo luogo perfetto!) per praticare. Anche se siamo una scuola online, inoltre, ogni lezione è fatta in modo tale da rendere autonomo lo studente; abbiamo anche previsto un corso specifico dedicato alle asana (le posture dello yoga) per aiutare nel dettaglio ad entrare ed uscire da ciascuna posizione.

E poi, ci siamo sempre noi, io e gli altri due insegnanti di Yoga Academy, pronti a supportare i nostri studenti ed anche ad incontrarli nei nostri eventi dal vivo, sempre più numerosi.

Quali sono i requisiti per praticare: pensi sia davvero fattibile per tutti portare lo yoga all’interno della propria vita?

Un tappetino ed un sorriso enorme, stop. Lo yoga è per tutti e non è una frase fatta, è la verità. Una delle frasi che più amo dice "chiunque può respirare, quindi chiunque può fare yoga". È lo yoga ad adattarsi a te, alle tue necessità, non il contrario; non ci sono limiti di età, non bisogna essere agili o super flessibili, non occorre nulla di tutto questo. Chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questa disciplina, può farlo: la pratica ci insegna a rispettare il nostro corpo e i suoi limiti, ci insegna ad ascoltarci, a capire se abbiamo bisogno di rallentare o di energizzare corpo e mente, ci insegna a capire di cosa abbiamo davvero bisogno.

Con lo yoga riusciamo a stare bene, davvero, nel profondo.

Puoi dare qualche consiglio alle persone che desiderano avvicinarsi allo yoga e che trovano difficile iniziare?

Tieni aperti mente e cuore, sii curioso, non pretendere mai troppo da te stesso, sentiti libero di esplorare questa disciplina: solo così inizierai ad esplorare dentro te stesso e ad avere tutti i benefici che desideri. E se sei all'inizio e hai qualche difficoltà o magari temi di non riuscire ad essere costante, semplicemente concediti il tempo che ti serve e non giudicarti mai: tieni sempre bene a mente la motivazione che ti ha spinto a voler srotolare il tappetino e seguila così come segui il tuo respiro. Pian piano vedrai che non riuscirai più a smettere.

Il prossimo 11 settembre si terrà il Kalemana Festival: com’è nato l’evento e quale scopo si pone?

Il Kalemana Experience Festival è nato dalla volontà di creare connessione, di unire le persone intorno ad un concetto innovativo, un qualcosa di unico che potesse regalare ai partecipanti un’esperienza trasformativa unica, senza etichette, mai vista prima. E così, con WeAreMarketers abbiamo fatto di un'idea un evento: l'11 Settembre si farà yoga e ci saranno tantissime altre attività: sarà un Festival all’insegna del benessere, del divertimento, dell'esplorazione. Una giornata in cui sperimentare cose nuove, appassionarsi, conoscere persone e immergersi in un vortice di vibrazioni positive concentrate in un unico luogo.

Il tutto con la cornice del Mare Adriatico e della meravigliosa Riviera Romagnola.

Che dire? Vi aspettiamo!

Qual è stato l’impatto della pandemia sulla vostra attività?

La pandemia ha bloccato le persone in casa: questo ha sicuramente avuto un impatto su tutte le attività digitali. La nostra scuola, essendo online, ha rappresentato per tante persone una possibilità, un luogo sicuro in cui potersi prendere cura di sé senza limiti di spazio e di tempo. Il numero dei nostri studenti è cresciuto e, nel tempo, le persone hanno tratto ogni vantaggio che una realtà sa donare: libertà massima, flessibilità. Da un po' poi siamo tornati a vederci anche dal vivo ed è bellissimo!

In un periodo delicato come quello attuale, molte persone stanno vivendo un momento difficile: quale spunto possiamo cogliere dallo yoga per guardare al futuro con maggiore fiducia?

Lo yoga ci insegna che tutto è ciclico, che non c'è luce senza buio, non c'è sorriso senza lacrima. Ma non solo: ci insegna che possiamo sempre contare su di noi, sulle nostre risorse infinite, sulla nostra forza interiore, sul nostro essere vita. È così che ritroveremo la speranza, l'energia, la luce anche nel buio. Basta ascoltarsi, respirare, tornare a se stessi: lo yoga ci regala uno stato di presenza, di connessione e di equilibrio unico, qualcosa di utilissimo per affrontare ogni momento, anche quello attuale. Lo yoga, poi, ci unisce, ci fa percepire che siamo parte di un qualcosa di unico, di immenso, di bellissimo. Non siamo mai soli, siamo il verde che ci circonda, il blu del cielo e del mare, siamo l'energia delle anime che incontriamo, siamo energia, siamo meraviglia.

Leggi anche le altre interviste di Blasting Talks: