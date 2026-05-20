La Giunta regionale della Campania, riunitasi il 20 maggio 2026 nella sede di Napoli, ha approvato un'importante serie di provvedimenti per i settori del welfare e della sanità. Le decisioni mirano a rafforzare i servizi sociali e sanitari sul territorio, rispondendo efficacemente alle esigenze della popolazione.

Tra le principali misure deliberate spicca il finanziamento per il potenziamento delle strutture sanitarie locali. La Giunta ha inoltre stanziato fondi per il sostegno delle famiglie in difficoltà economica e per la promozione di progetti di inclusione sociale.

Questi interventi sono stati pensati per affrontare le esigenze emergenti e supportare le fasce più deboli della popolazione campana.

Dettagli delle misure per sanità e sociale

Nel dettaglio, le risorse saranno impiegate per migliorare l'offerta dei servizi sanitari di base e per sostenere le iniziative di assistenza domiciliare. La Giunta ha anche previsto l'attivazione di programmi di prevenzione sanitaria e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Un focus ulteriore riguarda il rafforzamento della rete di supporto per le persone con disabilità e gli anziani, attraverso l'incremento dei servizi territoriali.

Il ruolo della Regione Campania

La Regione Campania è un ente territoriale con autonomia statutaria, legislativa, amministrativa e finanziaria, con competenze chiave in sanità, assistenza sociale e programmazione economica.

La Giunta regionale, come organo esecutivo, è responsabile dell'attuazione delle politiche e dei programmi approvati dal Consiglio regionale. Le azioni in ambito sanitario e sociale rientrano tra le principali funzioni attribuite alla Regione dalla normativa vigente, con l'obiettivo di garantire il benessere e la tutela dei cittadini.