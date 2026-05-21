Napoli ha ospitato il primo World Summit di chirurgia orto-facciale mini-invasiva, un evento internazionale che ha riunito specialisti e studiosi da diversi Paesi. Inaugurato il 21 maggio 2026, il summit si è svolto presso il Centro Congressi della Federico II, affermandosi come punto di riferimento globale per la chirurgia orto-facciale e le tecniche mini-invasive.

Durante il summit, esperti del settore hanno discusso le innovazioni e le nuove frontiere della chirurgia orto-facciale. Questa disciplina consente interventi meno traumatici e tempi di recupero più rapidi per i pazienti.

Il congresso ha previsto sessioni scientifiche, workshop pratici e tavole rotonde con relatori di fama internazionale.

Focus su tecniche e formazione

L'iniziativa, organizzata con il supporto di istituzioni accademiche e società scientifiche, mira a favorire lo scambio di conoscenze tra professionisti e a promuovere la formazione sulle tecniche più avanzate. Il summit si concentra sull'applicazione delle metodiche mini-invasive in ambito orto-facciale, una disciplina che riguarda la correzione di malformazioni, traumi e patologie del volto e della mascella.

Il programma scientifico comprende interventi di specialisti italiani e stranieri, con particolare attenzione alle tecniche innovative e ai risultati clinici degli ultimi anni.

L'evento rappresenta un'occasione per presentare casi clinici, discutere protocolli terapeutici e condividere esperienze operative.

La Federico II: sede di eccellenza

Il Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sede del summit, è una struttura dedicata all'organizzazione di eventi scientifici e accademici di rilievo nazionale e internazionale. Situato nel cuore della città, il centro offre spazi attrezzati per conferenze, seminari e workshop, favorendo l'incontro tra ricercatori e professionisti di diversi settori.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, fondata nel 1224, è uno degli atenei più antichi e prestigiosi d’Europa. Vanta una lunga tradizione nella ricerca e nella formazione in campo medico e scientifico. Il centro congressi rappresenta uno dei principali poli di riferimento per la comunità accademica e scientifica locale e internazionale.