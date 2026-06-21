Ad Avellino, è imminente l'apertura di un nuovo centro per l'autismo, la cui gestione sarà affidata direttamente alla Asl locale. Situata in contrada Serroni (Valle), questa struttura rappresenta un significativo passo avanti nell'offerta di assistenza e supporto per le persone con disturbi dello spettro autistico residenti nel territorio irpino. L'attivazione è prevista entro pochi giorni da metà giugno, segnando un momento cruciale per la comunità.

Il centro è stato ricavato da un edificio di proprietà della Provincia di Avellino, oggetto di un'accurata ristrutturazione e adeguamento per rispondere in modo ottimale alle specifiche necessità delle persone con autismo.

Sotto la guida della Asl di Avellino, l'organizzazione delle attività è stata pensata per assicurare percorsi terapeutici e riabilitativi personalizzati, fondamentali per un'assistenza efficace. All'interno della struttura, sono stati predisposti spazi dedicati ad attività individuali e di gruppo, arricchiti da laboratori specializzati e aree specificamente progettate per favorire l'inclusione sociale.

Il nuovo centro: servizi e obiettivi

Il centro per l'autismo di Avellino si configura come un punto di riferimento essenziale, rivolgendosi a un'ampia fascia di utenti, dai bambini agli adulti. L'offerta di servizi include la diagnosi, la terapia e un costante supporto alle famiglie, elementi cruciali per affrontare le sfide legate ai disturbi dello spettro autistico.

L'obiettivo primario della Asl è stabilire un punto di riferimento stabile e affidabile per il trattamento di queste condizioni, attraverso un approccio multidisciplinare.

Questo modello operativo coinvolge attivamente diverse figure professionali: medici, psicologi, educatori e terapisti della riabilitazione collaborano sinergicamente per garantire un'assistenza completa e integrata. L'importanza di questo nuovo servizio per la comunità locale è stata ampiamente riconosciuta dalle istituzioni, che lo considerano una risposta concreta e attesa ai bisogni delle famiglie e degli individui con autismo del territorio.

L'impegno della Asl di Avellino nel sociale

La Asl di Avellino, in qualità di azienda sanitaria locale, è la principale responsabile della gestione dei servizi sanitari pubblici nell'intera provincia.

I suoi compiti spaziano dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura alla riabilitazione, con una particolare attenzione rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione. L'apertura del centro per l'autismo si inserisce pienamente in questo quadro di attività, rafforzando l'assistenza sociosanitaria territoriale con l'intento di garantire servizi di elevata qualità e facilmente accessibili.

La struttura di contrada Serroni (Valle) rappresenta un significativo potenziamento dell'offerta sanitaria locale e aspira a diventare un punto di riferimento per l'intera provincia. L'iniziativa ha ricevuto un'accoglienza estremamente positiva sia dalle associazioni di familiari sia dagli operatori del settore, i quali hanno sottolineato l'urgente necessità di disporre di servizi specifici e integrati per le persone con autismo, riconoscendo nel nuovo centro una risorsa fondamentale e attesa.