La Regione Campania ha annunciato l'attivazione di 98 Case di comunità e 13 Ospedali di comunità, strutture già pienamente operative. Questo avanzamento mira a potenziare la rete di sanità territoriale, rafforzando l'offerta di assistenza di prossimità ai cittadini campani.

Potenziamento dell'Assistenza Territoriale in Campania

L'implementazione delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità è un pilastro del nuovo modello organizzativo della sanità territoriale in Campania. Distribuite strategicamente, queste strutture sono state concepite per migliorare l'accesso alle cure e avvicinare i servizi sanitari alla popolazione.

L'iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirato a rafforzare l'infrastruttura sanitaria.

Le Case di comunità e gli Ospedali di comunità offrono una gamma essenziale di servizi: dall'assistenza sanitaria di base al supporto per la gestione delle cronicità, fino alle attività di prevenzione. L'obiettivo è creare punti di riferimento sul territorio capaci di rispondere in modo integrato e tempestivo alle diverse necessità di salute, favorendo la presa in carico complessiva del paziente.

Il Ruolo della Regione e la Capillarità delle Cure

La Regione Campania coordina strategicamente l'attuazione delle politiche sanitarie locali. Attraverso l'attivazione di queste strutture di comunità, l'ente regionale consolida la rete di assistenza territoriale, promuovendo la prossimità delle cure e una gestione più efficace dei pazienti.

Queste strutture sono progettate per erogare servizi sanitari di base, sostegno per patologie croniche e programmi di prevenzione, in linea con gli standard nazionali. L'obiettivo è assicurare una maggiore capillarità dell'assistenza, garantendo che ogni cittadino possa accedere a cure di qualità in modo più agevole e rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze della comunità.