L'Ospedale Monaldi di Napoli è la sede, il 15 e 16 giugno 2026, della masterclass "The Complex Abdomen Lab". L'iniziativa è interamente dedicata alla chirurgia della parete addominale e alle tecniche ricostruttive dell'addome complesso. Sotto la direzione del professor Diego Cuccurullo, attuale direttore della UOC di Chirurgia Generale, Laparoscopica e Robotica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, l'evento accoglie venti chirurghi provenienti da diverse strutture ospedaliere su tutto il territorio italiano.

Tecniche avanzate e formazione specialistica in chirurgia addominale

Il programma della masterclass include sessioni teoriche approfondite, la discussione di numerosi casi clinici e attività pratiche svolte direttamente in sala operatoria. Tra queste, spicca una live surgery focalizzata sulla ricostruzione della parete addominale e sull'applicazione della chirurgia robotica. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto della Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, guidata dall'avvocato Anna Iervolino, che ha pienamente riconosciuto il suo valore scientifico, formativo e assistenziale. Questo appuntamento rafforza ulteriormente la posizione dell'Ospedale Monaldi come centro di riferimento nazionale per il trattamento delle patologie addominali complesse.

Il Monaldi: polo d'eccellenza per formazione e innovazione

L'Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi si distingue anche per l'organizzazione di altri corsi specialistici in ambito chirurgico. Un esempio recente è il corso di Rinoplastica Estetica e Funzionale, diretto dal professor Giuseppe Tortoriello. Questi eventi scientifici attirano specialisti da ogni parte d'Italia, fornendo preziose opportunità di confronto sulle strategie più moderne e sulle tecniche innovative in diverse discipline chirurgiche. La partecipazione di professionisti da numerose realtà ospedaliere e universitarie italiane evidenzia la capacità del Monaldi di promuovere percorsi formativi di alta qualità e di contribuire attivamente allo sviluppo della rete specialistica a livello nazionale.

L'impegno costante nell'organizzazione di eventi formativi di alto profilo consolida la posizione dell'Ospedale Monaldi quale struttura di riferimento per la formazione, l'assistenza e l'innovazione nel panorama chirurgico. Questo ruolo si estende sia alla chirurgia addominale complessa sia ad altre importanti discipline specialistiche.