L'Ospedale Monaldi di Napoli ospita il 15 e 16 giugno 2026 la Masterclass 'The Complex Abdomen Lab', un evento formativo di rilievo. L'iniziativa, diretta dal professor Diego Cuccurullo, direttore della UOC di Chirurgia Generale, Laparoscopica e Robotica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, è interamente dedicata alla Chirurgia della Parete Addominale e alle più avanzate tecniche ricostruttive dell'addome complesso.

Venti chirurghi da diverse strutture ospedaliere italiane prenderanno parte a questa Masterclass intensiva. Il programma formativo alterna sessioni teoriche, approfondite discussioni di casi clinici e attività pratiche in sala operatoria.

Un'attenzione particolare è rivolta ai casi complessi che necessitano di tecniche ricostruttive avanzate. Tra i momenti salienti, spiccano le relazioni sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle moderne tecniche operative, affiancate da interventi di live surgery focalizzati sulla ricostruzione della parete addominale e sull'applicazione della chirurgia robotica.

Focus sulle tecniche innovative e ruolo della chirurgia robotica

La chirurgia robotica sta acquisendo un'importanza crescente nella gestione delle patologie addominali, grazie alla sua precisione nell'approccio mini-invasivo e ai significativi benefici per i pazienti. In questo contesto, l'Ospedale Monaldi, guidato dal professor Cuccurullo, si conferma un centro di riferimento d'eccellenza per l'addome complesso, vantando una consolidata esperienza nella diagnosi e nel trattamento sia delle ernie complesse sia dei difetti della parete addominale.

L'organizzazione di questa Masterclass è stata resa possibile grazie al fondamentale supporto della Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, sotto la guida dell'avvocato Anna Iervolino. La Direzione ha riconosciuto e sostenuto l'iniziativa per il suo elevato valore scientifico, formativo e assistenziale.

Formazione continua e altre iniziative al Monaldi

Questa Masterclass si inserisce in un più ampio contesto di formazione continua e aggiornamento professionale promosso dall'Ospedale Monaldi. Parallelamente, presso la UOC di Anestesia e Terapia Intensiva, diretta dal dottor Antonio Corcione, è in corso un'altra Masterclass focalizzata sul monitoraggio personalizzato dell'anestesia.

L'obiettivo è chiaro: migliorare gli esiti clinici e la qualità complessiva delle cure, incrementando la consapevolezza sull'importanza di una gestione individualizzata dell'anestesia. Anche questa attività formativa combina lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, evidenziando l'impegno costante dell'ospedale nella crescita delle competenze del proprio personale sanitario.

La formazione continua, il confronto diretto tra professionisti e la condivisione delle tecniche più innovative si confermano strumenti essenziali per elevare costantemente gli standard di cura offerti ai pazienti, garantendo un'assistenza sempre all'avanguardia.