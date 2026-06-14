L'ospedale Cardarelli di Napoli ha lanciato un appello urgente sui propri canali social, invitando la cittadinanza alla donazione di sangue. L'iniziativa è cruciale per garantire le scorte ematiche necessarie alle attività sanitarie e per rispondere alle esigenze dei pazienti ricoverati nella struttura.

Il Cardarelli, tra i principali ospedali della Campania, ha diffuso il messaggio sottolineando l'importanza vitale di questo gesto. Il comunicato sui social afferma: "la donazione di sangue è un gesto semplice che può salvare una vita". L'ospedale ricorda che è possibile donare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, presso il centro trasfusionale della struttura.

Dettagli sull'appello e modalità di donazione

L'ospedale ha specificato che la donazione di sangue è fondamentale per il regolare svolgimento delle attività ospedaliere, in particolare per gli interventi chirurgici e le emergenze. L'appello è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni in buona salute, che possono recarsi al centro trasfusionale in orario mattutino.

La direzione sanitaria ha evidenziato che la donazione avviene in totale sicurezza e nel rispetto delle normative. Il personale sanitario fornisce tutte le informazioni e assiste i donatori durante l'intero percorso.

Il ruolo del Cardarelli nel sistema sanitario

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli è una delle principali strutture sanitarie pubbliche della Campania.

Offre un'ampia gamma di servizi clinici e specialistici e dispone di un centro trasfusionale attivo quotidianamente, essenziale per la raccolta di sangue e la gestione delle emergenze ematologiche.

Il Cardarelli è un punto di riferimento regionale per l'assistenza ospedaliera e la gestione delle urgenze, accogliendo annualmente migliaia di pazienti da tutta la Campania e da altre regioni.