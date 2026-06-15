Sedici giovani medici e ricercatori, provenienti da Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico e Australia, sono giunti a Napoli il 15 giugno 2026. Saranno i protagonisti della terza edizione di 'Doctors in Italy', un prestigioso programma di internazionalizzazione promosso dall'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale. L'iniziativa, che si protrarrà fino al 30 luglio, prevede un percorso immersivo di oltre sei settimane, durante il quale i partecipanti avranno l'opportunità di vivere da vicino l’attività clinica e scientifica dell’Istituto, attraverso un sistema di rotazione settimanale tra reparti e laboratori.

Il programma 'Doctors in Italy' è frutto di una collaborazione, avviata nel 2023, tra il Pascale e Doctor Today s.r.l., società specializzata nella promozione di tirocini di osservazione per studenti e professionisti dell’area medico-sanitaria provenienti dall’estero. L’obiettivo primario è favorire lo scambio internazionale di conoscenze e competenze nel campo dell’oncologia, promuovendo un confronto costruttivo tra sistemi sanitari, università e centri di ricerca di diversi Paesi. La direzione del programma è affidata a Iolanda Attanasio, direttrice della Struttura di Internazionalizzazione della Ricerca del Pascale, affiancata dall’oncologa Stefania Scala per l’area della ricerca e dalla chirurga Daniela Rega per quella clinica.

Il valore del programma e la presenza femminile

Tra i sedici partecipanti si evidenzia una significativa presenza femminile, un chiaro segnale della crescente affermazione delle donne nei percorsi di alta formazione medico-scientifica. Il direttore scientifico Alfredo Budillon ha sottolineato come “Questo programma, che ho fortemente voluto, conferma il prestigio internazionale del nostro Istituto. Accogliere questi futuri ricercatori e clinici nei nostri reparti e laboratori significa mostrare concretamente come la scienza si trasformi in cura al letto del paziente. L’interscambio di esperienze che ne deriva rafforza il ruolo del Pascale come polo di attrazione e innovazione oncologica a livello mondiale”.

Anche il direttore generale Maurizio di Mauro ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: “Questo programma dimostra la forte capacità attrattiva della nostra sanità pubblica, scelta da futuri medici provenienti da tutto il mondo. Aprire le porte del Pascale a una formazione sul campo così dinamica conferma la nostra vocazione non solo alla cura d’avanguardia, ma anche alla costruzione di una comunità scientifica aperta, inclusiva e pienamente inserita nei network internazionali”.

L'eccellenza del Pascale nella ricerca oncologica

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli si conferma un centro di riferimento per la ricerca e la cura oncologica in Italia. L’istituto si distingue per l’approccio multidisciplinare nella gestione dei pazienti e per la partecipazione attiva a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Tra i professionisti di spicco attivi presso il Pascale figura anche l’oncologa e ricercatrice Martina Pagliuca, i cui studi spaziano dalla personalizzazione delle terapie contro il tumore del seno all'analisi della tossicità finanziaria che colpisce i malati oncologici. Il Pascale è costantemente impegnato nella formazione di giovani ricercatori e nella promozione di protocolli sperimentali, consolidando la propria posizione tra i principali poli di innovazione oncologica in Europa.