La Radiologia oncologica del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, in provincia di Pordenone, ha attivato una nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla. Acquisita grazie a un finanziamento regionale di 1,4 milioni di euro, questa apparecchiatura di ultima generazione si affianca alla risonanza magnetica da 3 Tesla già operativa. Il suo scopo è offrire maggiore precisione diagnostica e nuove opportunità di cura, con particolare attenzione al comfort dei pazienti.

Il nuovo dispositivo garantisce un'elevata risoluzione e precisione diagnostica, fornendo immagini di eccellente qualità per tutti i distretti corporei: neurologico, muscolo-scheletrico e oncologico.

L'integrazione con l'intelligenza artificiale accelera i tempi di acquisizione. Un elemento distintivo è l'apertura di 70 centimetri (rispetto ai classici 60) e un tunnel più corto, pensati per offrire maggiore spazio e ridurre sensibilmente l'ansia e l'oppressione nei pazienti. L'isolamento acustico minimizza il rumore, mentre pannelli retroilluminati con sfondi studiati rendono più gradevole l'ambiente, contribuendo all'umanizzazione dell'esperienza diagnostica.

Tecnologia al servizio del paziente

Questi accorgimenti mirano a rendere meno stressante la permanenza nella sala diagnostica, specialmente per i pazienti oncologici. L'ampiezza del tunnel, la riduzione del rumore e le soluzioni visive sono cruciali per mitigare l'ansia e favorire un'esperienza più serena e collaborativa, con un impatto positivo sull'accuratezza dei risultati diagnostici.

Innovazione diagnostica nel panorama nazionale

L'introduzione di risonanze magnetiche di ultima generazione, come quella di Aviano, riflette un più ampio ammodernamento tecnologico nelle strutture sanitarie italiane. L'ospedale di Città di Castello, ad esempio, ha installato una risonanza magnetica da 1,5 Tesla con caratteristiche simili: tunnel da 70 centimetri, sistemi di riduzione del rumore e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per accelerare gli esami. Questi dispositivi supportano un'ampia gamma di applicazioni cliniche, migliorando l'appropriatezza diagnostica e la tempestività nei percorsi di cura, in linea con gli standard tecnologici all'avanguardia a livello nazionale.