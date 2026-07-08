A Crotone è stata siglata un'intesa tra l'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Crotone e i rappresentanti dei medici di medicina generale per la gestione delle Case di Comunità. L'accordo, formalizzato presso la sede dell'Asp, coinvolge medici di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, per potenziare l'assistenza sanitaria territoriale.

Le Case di Comunità: un nuovo modello di cura

L'intesa definisce le modalità operative condivise per l'implementazione delle Case di Comunità, strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'obiettivo è garantire una maggiore integrazione tra i diversi professionisti sanitari e migliorare l'assistenza ai cittadini. Le Case di Comunità rappresentano un nuovo modello organizzativo per la sanità territoriale, focalizzato sulla presa in carico dei pazienti e sulla continuità delle cure.

Obiettivi e impatto per la sanità crotonese

Alla firma dell'accordo hanno partecipato il direttore generale dell'Asp di Crotone e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici. L'iniziativa si inserisce nelle linee guida nazionali per il potenziamento dell'assistenza territoriale, rafforzando la collaborazione tra l'Asp e i medici di medicina generale. Il direttore generale dell'Asp ha evidenziato l'importanza dell'accordo, definendolo "un passo importante per la sanità territoriale della provincia di Crotone".

Le Case di Comunità, come previsto dal PNRR, sono concepite come strutture di riferimento per l'assistenza di prossimità e la gestione integrata dei pazienti cronici e fragili. L'accordo siglato a Crotone mira a concretizzare questi obiettivi, promuovendo una maggiore sinergia tra le diverse figure sanitarie coinvolte per un'erogazione di servizi più coordinata ed efficiente.