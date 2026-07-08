L'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Fermo ha avviato, l'8 luglio 2026, la progressiva ricollocazione dei servizi sanitari all'interno della rinnovata Casa di Comunità di Sant'Elpidio a Mare. Gli interventi di riqualificazione della struttura sono stati finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la funzionalità degli spazi destinati all'assistenza territoriale.

La ricollocazione delle attività è stata organizzata in modo graduale per garantire la continuità assistenziale e ridurre al minimo i disagi per l'utenza.

L'Ast ha inoltre previsto l'installazione di cartellonistica specifica per fornire informazioni. Nella prima fase, sono in corso di trasferimento la Guardia Medica (Continuità Assistenziale), il Punto di Assistenza Territoriale (Pat) e il Punto Salute. Le operazioni sono coordinate per non interferire con gli orari di attività del Punto Prelievi e dell'Accettazione, assicurando il regolare svolgimento delle prestazioni già programmate.

Dettagli della riorganizzazione e servizi coinvolti

Successivamente, in base ai tempi tecnici e all'organizzazione giornaliera, sarà completata la ricollocazione di ulteriori servizi territoriali, tra cui le Cure domiciliari, l'Assistenza domiciliare integrata (Adi), la Farmacia territoriale e il Centro Unico di Prenotazione (Cup).

L'Ast di Fermo ha sottolineato che la nuova Casa di Comunità offre spazi più moderni, funzionali e accessibili, favorendo l'integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociosanitari e garantendo ai cittadini un punto di riferimento efficiente per i bisogni di salute, a partire dalla già attiva Aggregazione Funzionale Territoriale dei Medici di Medicina Generale.

La riorganizzazione si inserisce nel percorso di riqualificazione dell'assistenza territoriale previsto dal Pnrr, che mira a rafforzare la rete dei servizi e a migliorare l'offerta sanitaria nei territori. La struttura, grazie agli interventi realizzati, si propone come polo centrale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, integrando le attività dei diversi operatori e garantendo una maggiore prossimità ai cittadini.

Contesto locale e precedenti interventi

Nel contesto della sanità locale di Sant'Elpidio a Mare, negli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi per il potenziamento dei servizi territoriali. Tra questi, l'attivazione del Polo Unico dei Medici e lavori di adeguamento sismico della Casa di Comunità. Ulteriori interventi hanno riguardato il piano terra della struttura, in linea con accordi istituzionali condivisi tra amministrazione locale, Regione e Ast Fermo. Tra i servizi attivati figura anche il Punto Unico di Accesso (PUA) e, durante i mesi estivi, una postazione POTES notturna per l'emergenza sanitaria.

Questi risultati sono stati possibili grazie alla collaborazione tra istituzioni locali e regionali, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulle esigenze sanitarie del territorio.

La riqualificazione della Casa di Comunità rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rete territoriale dell'assistenza, con la prospettiva di integrare sempre più servizi socio-sanitari e spazi dedicati alla cittadinanza.