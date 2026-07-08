Il mercato contadino di Campagna Amica ha fatto il suo debutto all'interno dell'ospedale di Pescara, un'iniziativa congiunta promossa da Coldiretti Abruzzo e dalla Asl locale. L'obiettivo principale è sensibilizzare pazienti, personale sanitario e visitatori sull'importanza di una corretta alimentazione, offrendo prodotti agricoli freschi e di stagione direttamente dai produttori del territorio.

Un'iniziativa per la sana alimentazione

L'evento si è svolto nella mattinata dell'8 luglio, animando l'area dell'ospedale civile di Pescara. Numerosi stand di produttori abruzzesi hanno esposto e messo in vendita una vasta gamma di prodotti, tra cui frutta, verdura, formaggi e altre specialità tipiche regionali.

La scelta di portare il mercato all'interno di una struttura sanitaria mira a facilitare l'accesso a cibi sani e genuini, promuovendo così stili di vita salutari tra tutti coloro che frequentano l'ospedale.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, focalizzato sulla promozione della salute attraverso l'alimentazione. Il direttore di Coldiretti Abruzzo ha sottolineato come l'iniziativa rappresenti un'opportunità concreta per i consumatori di scegliere prodotti freschi e di qualità, acquistandoli direttamente dal produttore. La Asl di Pescara ha espresso piena soddisfazione per la collaborazione, evidenziando il valore di queste iniziative che uniscono il benessere della persona alla valorizzazione del territorio.

La sinergia tra agricoltura e sanità

Coldiretti, una delle principali organizzazioni di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, opera attraverso la rete di Campagna Amica per promuovere la vendita diretta dei prodotti agricoli e la valorizzazione delle produzioni locali. L'organizzazione pone particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità delle filiere. La Asl di Pescara, in qualità di ente sanitario territoriale, ha sostenuto attivamente il progetto, in linea con le proprie attività di promozione della salute e prevenzione delle malattie.

Il mercato contadino all'ospedale di Pescara rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il settore agricolo e quello sanitario.

L'intento è chiaro: favorire scelte alimentari più consapevoli e contribuire al miglioramento del benessere generale della comunità locale, ribadendo il legame indissolubile tra cibo di qualità e salute.