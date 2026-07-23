Il Comune di Doues si prepara a ospitare una giornata interamente dedicata alla prevenzione e all’educazione alimentare. Domenica 25 luglio 2026, presso il padiglione delle manifestazioni, a partire dalle ore 9, si terrà un importante appuntamento organizzato in collaborazione con l’associazione ‘Cibo è Salute’. L’iniziativa mira a sottolineare l’importanza cruciale del cibo nella nostra vita, esplorando la profonda relazione tra alimentazione, infiammazione e l’insorgenza di malattie croniche.

La giornata prevede due conferenze di alto livello, che vedranno la partecipazione di esperti di fama.

Il professor Sergio Chiesa, fondatore dell’associazione ‘Cibo è Salute’ e membro del prestigioso Consiglio internazionale Kousmine (Svizzera), guiderà il pubblico attraverso il tema “I cibi che fanno male”, offrendo spunti fondamentali per scelte alimentari consapevoli. A seguire, il professor Alessandro Scorba, medico chirurgo e docente al Master di oncologia integrata dell’Università La Sapienza di Roma, illustrerà i principi e i benefici della dieta Seignalet, un approccio nutrizionale riconosciuto per i suoi potenziali effetti sulla salute. Questi interventi si inseriscono pienamente nel calendario estivo di Doues, che pone un’enfasi particolare sulla promozione di stili di vita sani e sulla prevenzione attiva delle patologie croniche.

L'impegno di Doues per la salute e il benessere integrato

Questa iniziativa dedicata all’alimentazione non è un evento isolato, ma si colloca all’interno di un più ampio percorso di prevenzione sanitaria promosso dal Comune di Doues. Un esempio recente è stata la mattinata incentrata sulla prevenzione dell’ictus cerebrale, organizzata con la preziosa collaborazione dell’Associazione A.L.I.Ce. Valle d’Aosta e il contributo di specialisti dell’ospedale San Raffaele di Milano. In quell’occasione, i cittadini hanno avuto accesso a controlli gratuiti e a momenti di sensibilizzazione sui principali fattori di rischio legati alle malattie cardiovascolari, dimostrando l’efficacia di un approccio proattivo alla salute.

Il programma BEN-ESSERE – BIEN-ÊTRE, promosso dal Comune di Doues insieme alle amministrazioni di Allein e Ollomont, incarna una visione integrata del benessere. Questo progetto non si limita alla salute fisica, ma mette in relazione aspetti fondamentali come l’alimentazione, il movimento e la qualità delle relazioni sociali. Iniziative come la giornata del 25 luglio rappresentano un modello virtuoso di sanità territoriale, che mira a garantire pari opportunità di accesso alla prevenzione anche nelle aree di montagna. Questo approccio rafforza il senso di appartenenza e la coesione delle comunità locali, trasformando i piccoli comuni in veri e propri presidi di salute e benessere, capaci di offrire servizi essenziali direttamente ai cittadini.

L’obiettivo è chiaro: fare della prevenzione uno strumento chiave per migliorare la qualità della vita e per costruire comunità più resilienti e consapevoli. La giornata dedicata all’importanza del cibo a Doues è un passo significativo in questa direzione, unendo informazione scientifica e impegno civico per un futuro più sano.