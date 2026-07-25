L'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale ha avviato una cruciale sperimentazione di tre mesi per l'utilizzo della nuova Risonanza Magnetica Total Body da 1,5 Tesla presso l'ospedale di Jesolo, nel Veneziano. Questo macchinario all'avanguardia è in grado di acquisire immagini tridimensionali ad alta risoluzione dell'intero organismo, senza l'impiego di radiazioni, garantendo esami rapidi e un elevato comfort per i pazienti. La presentazione ufficiale del dispositivo ha visto la partecipazione del direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza, e del sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti.

Durante il periodo di prova, la capacità produttiva della diagnostica per immagini sarà progressivamente incrementata. L'obiettivo primario è contribuire significativamente al contenimento delle liste di attesa e offrire al territorio una tecnologia diagnostica di ultima generazione. Al termine dei tre mesi, un'attenta analisi dei principali indicatori di attività, qualità e tempi di accesso permetterà di valutare gli esiti della sperimentazione e di pianificare l'integrazione definitiva della tecnologia nell'offerta sanitaria aziendale. L'obiettivo è comprendere come questa tecnologia possa inserirsi stabilmente nel percorso di crescita dell'Ospedale di Jesolo, a beneficio dei residenti e dei tanti cittadini che scelgono il nostro territorio.

La sperimentazione e i benefici per il territorio

L'introduzione stabile di questa risonanza magnetica amplierebbe l'offerta di prestazioni diagnostiche per tutto l'anno, rafforzando la capacità di presa in carico dei pazienti e assicurando risposte tempestive, anche nei periodi di massima affluenza turistica, quando il bacino d'utenza cresce notevolmente. Questa iniziativa è pensata per beneficiare sia i residenti sia i numerosi cittadini che scelgono il territorio.

L'Ospedale di Jesolo: un presidio strategico per la costa

L'Ospedale di Jesolo si conferma come uno dei tre presidi fondamentali dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, rappresentando una struttura chiave per la sanità costiera. La sua posizione strategica fronte mare e la vocazione turistica della zona lo rendono un punto di riferimento essenziale per residenti e visitatori.

L'ospedale si distingue per l'integrazione tra accoglienza, diagnosi, cura e riabilitazione, con servizi potenziati durante la stagione estiva attraverso il programma "Vacanze in Salute". La struttura ospita reparti altamente specializzati in riabilitazione cardiologica e medicina fisica riabilitativa, dedicati sia alla gestione dei pazienti in fase post-acuta sia allo sviluppo di percorsi di prevenzione e benessere. L'offerta ospedaliera include inoltre medicina generale, dialisi turistica, radiologia con TAC (e la risonanza magnetica total body in fase di introduzione), laboratorio analisi, servizi ambulatoriali e specialistici, medicina turistica e assistenza domiciliare integrata. A supporto dell'attività clinica, un servizio amministrativo multilingue facilita l'accesso ai pazienti stranieri, fornendo anche interpretariato medico-sanitario.

Nei mesi di maggiore afflusso turistico, l'ospedale garantisce una presa in carico efficace e tempestiva dei pazienti, operando in stretta collaborazione con il Punto di Primo Intervento di Cavallino-Treporti e la Postazione di Emergenza Territoriale di Eraclea Mare, consolidando il suo ruolo di nodo cruciale nella rete sanitaria territoriale costiera dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.