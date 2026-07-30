L'Ospedale Santa Maria di Terni compie un significativo passo avanti nel suo programma di ammodernamento strutturale e di adeguamento antincendio. È stata infatti inaugurata e resa operativa una nuova scala antincendio, strategicamente posizionata sul lato sud-ovest del complesso. Quest'opera rientra nel più ampio progetto volto a conformarsi alle norme di sicurezza vigenti, elemento chiave del "Lotto 1" degli interventi.

La realizzazione di questa infrastruttura è stata pensata per ottimizzare le vie di fuga in caso di emergenza, garantendo maggiore protezione per pazienti e personale.

La scala servirà direttamente numerosi reparti chiave dell'ospedale, tra cui Medicina Nucleare, Oncoematologia, Day Surgery, Ginecologia, Neurochirurgia, Medicina d’Urgenza e l'intera area Cardio-Toraco-Vascolare. La sua costruzione, in robusto acciaio zincato, integra tecnologie all'avanguardia quali isolatori sismici e filtri a prova di fumo con porte tagliafuoco, assicurando elevati standard di protezione e sicurezza.

Un intervento strategico per la sicurezza ospedaliera

L'intervento, già pienamente operativo, è stato concepito per migliorare la sicurezza e la funzionalità delle vie di fuga nei diversi settori dell'ospedale. La nuova scala si configura come elemento cruciale nella gestione delle emergenze, rafforzando la capacità di risposta della struttura.

Questo progetto si inserisce in un più vasto percorso di rinnovamento e modernizzazione che ha già visto il completamento del restyling di reparti come Ortopedia, Pneumologia e la Palazzina C. La direzione conferma così la sua costante attenzione verso la sicurezza dei pazienti e la qualità degli ambienti di cura.

L'impegno dell'Ospedale Santa Maria di Terni per la qualità

L'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si conferma un presidio sanitario di riferimento regionale. Situata a Terni, la struttura è dedicata all'erogazione di servizi essenziali di diagnosi, cura e assistenza, affiancando a queste attività un costante impegno nella ricerca e nella formazione. L'ospedale si distingue per l'adozione di protocolli di sicurezza aggiornati e per l'impegno continuo nell'ammodernamento delle proprie infrastrutture. Gli interventi di adeguamento antincendio e il potenziamento delle vie di fuga sono chiara testimonianza di questa visione proattiva, volta a garantire un ambiente sicuro e all'avanguardia.