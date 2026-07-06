Una giovane donna di Cava de' Tirreni è stata salvata da un raro caso di gravidanza ectopica, nota come scar pregnancy, grazie a un intervento chirurgico eseguito presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno. L'operazione, condotta con successo, ha permesso alla paziente di essere dimessa in buone condizioni e di rientrare a casa.

La scar pregnancy è una condizione delicata in cui l'embrione si impianta sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo. Nel caso specifico, la situazione era particolarmente complessa: l'embrione si era annidato sulla cicatrice di ben quattro precedenti cesarei, coinvolgendo anche la parete della vescica.

Un quadro clinico che ha richiesto un approccio altamente specialistico.

L'intervento salvavita è stato eseguito dall'équipe medica guidata dal dottor Mario Polichetti, responsabile del reparto di Chirurgia Ginecologica e Oncologica della Casa di Cura Tortorella. L'esperienza del team è stata cruciale per affrontare una patologia così complessa. La tecnica adottata, di tipo mininvasivo, ha consentito di trattare efficacemente la condizione preservando sia l'utero sia la vescica.

Questo approccio all'avanguardia ha ridotto significativamente il rischio di emorragie, una delle principali complicanze della scar pregnancy. La chirurgia mininvasiva ha garantito un esito favorevole e un recupero post-operatorio più rapido per la donna, permettendole di tornare alla sua vita quotidiana in salute.

L'eccellenza della Chirurgia Ginecologica a Salerno

La Casa di Cura Tortorella di Salerno è un punto di riferimento per la chirurgia ginecologica ad alta complessità. Il reparto diretto dal dottor Polichetti è specializzato nell'affrontare patologie ginecologiche rare e complesse, avvalendosi di tecniche innovative e procedure mininvasive. Questa dedizione all'eccellenza garantisce alle pazienti un percorso di cura multidisciplinare e specializzato, anche nei casi più delicati come quello della scar pregnancy.