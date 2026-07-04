L'ospedale Maresca di Torre del Greco è interessato da un'ampia opera di ristrutturazione e adeguamento sismico, che porterà alla creazione di 46 nuovi posti letto e a un significativo potenziamento dei servizi. Questi interventi mirano a migliorare l'efficienza e la capacità della struttura sanitaria, punto di riferimento per un'ampia utenza.

Al quarto piano dell'edificio, i lavori di ammodernamento sono praticamente ultimati. Qui verranno allocati 22 posti letto per le degenze chirurgiche e la terapia intensiva post-operatoria. Il reparto riqualificato ospiterà tredici posti letto di ortopedia (uno in isolamento), sette di chirurgia (uno in isolamento) e due di terapia intensiva post-operatoria.

La struttura è ora pronta dal punto di vista edile e impiantistico; a breve è previsto l'arrivo e l'installazione delle attrezzature e degli arredi necessari per la sua attivazione.

Ampliamento dei servizi e nuove infrastrutture

Gli interventi di potenziamento non si limitano al quarto piano. Al terzo piano, infatti, sono già in programma ulteriori lavori di ristrutturazione che prevedono la sistemazione di 24 nuovi posti letto destinati all'area medica. Questi interventi procedono in parallelo con le normali attività ospedaliere, che continuano a svolgersi regolarmente. Un'altra novità di rilievo sarà la realizzazione di un nuovo blocco operatorio, strategicamente posizionato in appositi spazi individuati sempre al quarto piano, in modo da garantire una continuità funzionale con le degenze chirurgiche.

Il primo piano vedrà la creazione di un moderno laboratorio di analisi, la cui apertura è attesa entro il prossimo autunno, ampliando così le capacità diagnostiche dell'ospedale. Contestualmente, sono in corso importanti lavori di ristrutturazione edile e impiantistica nei locali della cosiddetta 'palazzina nuova', destinati a ospitare nuovi ambulatori e una palestra riabilitativa, fondamentali per l'assistenza post-acuta e la riabilitazione dei pazienti. Infine, è prevista anche la riqualificazione e rifunzionalizzazione del tunnel che collega i due edifici principali del complesso ospedaliero, migliorando la logistica interna e la fruibilità degli spazi.

Impatto sulla comunità e sostegno regionale

Questi significativi investimenti avranno un impatto diretto sulla qualità dell'assistenza offerta a una vasta utenza, stimata in quasi 250 mila persone. Al termine di tutti gli interventi previsti, l'ospedale Maresca potrà contare su una capacità complessiva di oltre 120 posti letto, consolidando il suo ruolo di presidio sanitario di riferimento per il territorio.

Lo stato di avanzamento dei lavori è stato recentemente verificato dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e dalla presidente della commissione sanità del consiglio regionale, Loredana Raia. Durante la visita al nosocomio, sono stati accompagnati dal direttore generale dell'Asl Na 3 Sud, Giuseppe Russo, e dalla direttrice sanitaria del Maresca, Alessandra Gimignano.

Mennella e Raia hanno sottolineato l'importanza di questi interventi, affermando di seguire "da anni tutti gli interventi di potenziamento ed efficientamento, sostenuti dalla Regione, messi in opera per l'ospedale di Torre del Greco" e di aver "toccato con mano lo stato di avanzamento dei lavori al quarto piano".

L'intera operazione rientra nel più ampio quadro degli investimenti previsti dalla Missione 6 'Salute' del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Grazie a questi fondi, la Regione Campania ha potuto potenziare in maniera sostanziale le infrastrutture sanitarie, le tecnologie e l'assistenza territoriale, raggiungendo i target prefissati e contribuendo in modo determinante alla modernizzazione del sistema sanitario locale.