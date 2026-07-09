Un'importante iniziativa scientifica prende il via in Italia per indagare la trombosi venosa profonda (TVP) negli atleti. Il 9 luglio 2026 è stato annunciato l'avvio di un nuovo studio nazionale, promosso congiuntamente dalla Società Italiana di Ematologia (SIE) e dalla Società Italiana di Medicina dello Sport (SIMS). Questa ricerca pionieristica coinvolgerà numerosi centri sportivi e sanitari, con l'obiettivo di chiarire l'incidenza, la frequenza e i fattori di rischio di questa patologia, spesso sottovalutata in chi pratica sport a livello agonistico.

La TVP è stata a lungo percepita come una condizione prevalentemente legata a soggetti sedentari o affetti da patologie croniche. Tuttavia, recenti osservazioni cliniche hanno messo in luce casi anche tra gli sportivi, spingendo la comunità scientifica a dedicare uno studio specifico. Gli specialisti evidenziano come i sintomi della TVP possano essere aspecifici e facilmente confusi con comuni disturbi muscolari o articolari. Questa ambiguità rende la sensibilizzazione degli operatori sportivi e dei medici un passo fondamentale per una diagnosi corretta e tempestiva.

Obiettivi e metodologia dello studio

La ricerca si propone di raccogliere dati epidemiologici e clinici essenziali, coinvolgendo atleti di diverse discipline e livelli.

L'obiettivo è migliorare le strategie di prevenzione e la diagnosi precoce della trombosi venosa profonda in questa specifica popolazione. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di un approccio multidisciplinare, con la stretta collaborazione tra medici dello sport, ematologi e specialisti in medicina interna per una valutazione completa dei casi sospetti.

Il protocollo dello studio, presentato ufficialmente il 9 luglio 2026, prevede una fase iniziale di screening e un attento monitoraggio dei partecipanti nel tempo. I promotori hanno ribadito l'importanza di non sottovalutare il rischio trombotico anche negli atleti, specialmente in presenza di fattori predisponenti come traumi, viaggi prolungati o una familiarità per la patologia.

Questi elementi possono aumentare la vulnerabilità degli sportivi alla TVP.

Linee guida e raccomandazioni per gli sportivi

Il tema della trombosi venosa negli sportivi è stato oggetto di attenzione anche da parte della Federazione Centri per la Diagnosi della Trombosi e la Sorveglianza delle Terapie Anticoagulanti (FCSA). Questa federazione ha recentemente pubblicato un documento di consenso sulle terapie anticoagulanti in relazione all'attività sportiva. Il documento enfatizza la necessità di una valutazione personalizzata per ogni atleta, considerando sia il tipo di sport praticato sia il potenziale rischio di sanguinamento associato alle terapie.

Le raccomandazioni della FCSA indicano che la gestione delle terapie anticoagulanti negli atleti deve essere frutto di una coordinazione efficace tra ematologi e medici dello sport.

L'attenzione principale è rivolta alla sicurezza dell'atleta e alla prevenzione delle complicanze. Il documento evidenzia, inoltre, la fondamentale importanza di informare adeguatamente gli atleti sui possibili rischi e sulle strategie di prevenzione più efficaci. Questo approccio si allinea perfettamente con gli obiettivi dello studio italiano appena avviato, mirando a creare maggiore consapevolezza e a garantire la salute degli sportivi.