Il Summit Nobel Card si è tenuto a Roma il 16 luglio 2026, concentrandosi sul ruolo delle tecnologie nelle decisioni cliniche e sulla sopravvivenza dei pazienti. L'evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore medico, mettendo in luce la posizione del professor Carlo Reina riguardo le decisioni automatizzate in sanità.

Il dibattito sul ruolo delle macchine nelle scelte cliniche

Durante il suo intervento, il professor Reina ha dichiarato con fermezza che «nessuna macchina può decidere della sopravvivenza» dei pazienti. Ha enfatizzato che le decisioni critiche su vita e morte devono rimanere di competenza dei medici, non delegabili a sistemi automatizzati o algoritmi.

Il summit ha promosso un confronto tra professionisti della medicina, bioetica e tecnologia, con l'obiettivo di definire limiti e responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie in ambito sanitario. Questo dibattito ha rafforzato la necessità di mantenere la centralità del medico nel processo decisionale, anche di fronte all'avanzamento tecnologico.

Il Summit Nobel Card: contesto e partecipanti

L'incontro romano ha visto la partecipazione di numerosi specialisti, inclusi cardiologi, bioeticisti e rappresentanti di associazioni di pazienti. Il summit ha posto l'accento sull'importanza della valutazione umana nelle scelte cliniche, specie nei casi più delicati che riguardano la sopravvivenza.

Gli organizzatori hanno ribadito l'esigenza di un confronto continuo tra innovazione tecnologica e i principi etici della medicina, per un progresso guidato da considerazioni umane e morali.

Il Summit Nobel Card si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l'integrazione delle tecnologie digitali nella pratica clinica. L'evento ha riaffermato il ruolo insostituibile del medico nella presa di decisioni fondamentali per la vita dei pazienti, sottolineando che la tecnologia deve fungere da supporto, non da sostituto dell'esperienza e della coscienza professionale.