Ad Ancona, il 9 luglio 2026, Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, ha evidenziato il ruolo centrale delle farmacie marchigiane nella prevenzione e nelle vaccinazioni rivolte ad anziani e persone fragili. L’intervento si è svolto durante il talk ‘La vaccinazione nei pazienti anziani e fragili: strategie, sfide e modelli per una prevenzione efficace’, promosso da Homnya nell’ambito di Prevention Task, un hub digitale per la salute pubblica.

Meconi ha sottolineato che le farmacie rappresentano un presidio sanitario di prossimità, capillare e facilmente accessibile.

Sono un punto di riferimento e consulenza per i cittadini, in particolare per i più vulnerabili, sui temi della prevenzione e delle vaccinazioni. Negli ultimi anni, le farmacie hanno contribuito in modo concreto alle campagne vaccinali, come quella anti-Covid, garantendo un accesso più semplice. Il presidente di Federfarma Marche ha inoltre ricordato l’impegno delle farmacie nella promozione di vaccinazioni meno consolidate, come quella contro l’Herpes zoster, caratterizzata da tassi di adesione più bassi.

Impegno nelle aree interne e rurali

Nelle Marche, è stato avviato un lavoro mirato che ha coinvolto le farmacie, con attenzione a quelle rurali e alle aree interne. In queste zone, dove la presenza del medico di medicina generale e dei servizi territoriali è più limitata, le farmacie hanno contribuito a ridurre le disuguaglianze di accesso alla prevenzione e a garantire anche alle comunità più periferiche le stesse opportunità di tutela della salute.

Sensibilizzazione e dati sulle vaccinazioni

Durante la Settimana internazionale di sensibilizzazione sull’Herpes zoster, dal 24 febbraio al 2 marzo, le farmacie marchigiane hanno promosso la consapevolezza sulla malattia, nota come fuoco di Sant’Antonio, e sulle sue complicanze, che aumentano con l’età. La vaccinazione rappresenta l’unica arma efficace per proteggere persone anziane e fragili, per un invecchiamento attivo e in salute. Tali iniziative sono fondamentali per informare sui rischi del virus e sull’importanza della prevenzione. Negli ultimi anni, oltre 100 farmacie marchigiane hanno somministrato il vaccino contro l’Herpes zoster, immunizzando più di 2000 cittadini. Tuttavia, percezione del rischio e copertura vaccinale restano da migliorare, considerando che ogni anno in Italia si registrano oltre 150.000 casi di Herpes zoster, con gravità crescente tra gli anziani per difese immunitarie più deboli e malattie croniche.