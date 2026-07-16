L'Azienda USL Umbria 1 e la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve hanno siglato una significativa collaborazione volta a potenziare l'assistenza sociosanitaria destinata alle persone più fragili del territorio. Questa importante iniziativa, presentata il 16 luglio 2026 presso la sede della Caritas di Perugia, si pone l'obiettivo primario di facilitare l'accesso ai servizi sanitari per tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale.

Il cuore del progetto è l'attivazione di un presidio sanitario permanente all'interno della sede Caritas.

Qui, medici e operatori specializzati dell'USL Umbria 1 saranno regolarmente a disposizione per offrire visite mediche, consulenze personalizzate e un orientamento completo ai servizi sanitari disponibili. L'accordo è stato concepito per superare le barriere che troppo spesso impediscono alle persone vulnerabili di ricevere cure adeguate, garantendo un supporto concreto anche nella complessa gestione delle pratiche amministrative e nell'accesso alle prestazioni sanitarie essenziali.

Un nuovo punto di riferimento per la salute

Il presidio sanitario opererà secondo un calendario di giorni e orari stabiliti, assicurando la presenza costante di personale medico e infermieristico qualificato fornito dall'USL Umbria 1.

La Caritas, da parte sua, metterà a disposizione gli spazi necessari e le risorse logistiche fondamentali, promuovendo una sinergia efficace tra i propri volontari e gli operatori sanitari. Questa iniziativa è specificamente pensata per categorie particolarmente esposte, quali le persone senza fissa dimora, i migranti, gli anziani soli e le famiglie in difficoltà economica. L'intento è chiaro: garantire un diritto fondamentale come quello alla salute anche a chi si trova ai margini della società, riaffermando il principio di equità e inclusione.

L'impegno della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve si conferma un pilastro fondamentale nel tessuto sociale e assistenziale del territorio.

In quanto organismo pastorale della Chiesa cattolica, la Caritas si dedica con impegno alla promozione della carità e della solidarietà all'interno della diocesi. Le sue attività principali includono l'assistenza diretta ai poveri, la gestione di centri di ascolto per offrire supporto e orientamento, l'accoglienza di persone senza dimora e lo sviluppo di progetti mirati all'inclusione sociale. La Caritas opera in stretta collaborazione con numerosi enti pubblici e privati, rispondendo in modo capillare e tempestivo ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, con una visione che pone al centro la dignità di ogni individuo.